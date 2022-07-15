Авиация ВСУ нанесла четыре удара по российской технике и живой силе на юге Украины: подробности

Обстановка на юге Украины напряженная, но контролируемая. Об этом сообщает Оперативное командование "Юг" на своей официальной странице в социальной сети Facebook.

Авиация ВСУ. Фото Командование ВС ВСУ

Как информирует ОК "Юг", противник продолжает ведение оборонительных действий, а также применяет ракетные и авиационные удары.

"Вертолетными парами враг наносил удары утром и в полдень по северу Херсонщины, пытаясь поразить наши позиции, но успеха не имел, был вынужден уклоняясь от огня, ретироваться", — ОК "Юг".

Также сообщается, что вражеский истребитель Су-35 трижды пытался атаковать ракетами класса "воздух – воздух" наши штурмовики в небе над Новой Каховкой. Потерь нашей авиации нет.

В свою очередь украинской авиацией, парами вертолетов и парами самолетов нанесены четыре удара по скоплению живой силы, вооружения и техники оккупантов в районе Правдино, Лозового и Благодатного.

В настоящий момент подтвержденные потери противника за прошедшие сутки составляют:

• 18 оккупантов;

• самоходная гаубица "Гвоздика";

• 6 единиц бронированной и автомобильной техники;

• полевой склад боеприпасов.

Напомним, ранее портал "Комментарии" писал о том, что более 17 тысяч: в МВД озвучили, сколько гражданских объектов было атаковано россией с февраля. Российские оккупанты ежедневно разрушают и обстреливают украинские города.

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Сайт "Комментарии" информировал о том, что обещание сдержали: в ОП рассказали, как ВСУ ответили РФ за удары по Харькову, Виннице и Николаеву. Украинские защитники, как минимум, трижды крупно накрыли россиян.

Также "Комментарии" сообщали о том, что будут очень ожесточенные бои: в США назвали участок, где Россия собирается прорвать фронт. Россияне собираются наступать большими силами.

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