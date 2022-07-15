Будут очень ожесточенные бои: в США назвали участок, где Россия собирается прорвать фронт

Воспользовавшись "оперативной паузой" российские захватчики, скорее всего, пойдут в масштабное наступление вдоль линии Славянск-Северск-Бахмут, пытаясь прорвать оборону ВСУ и существенно продвинуться на Донбассе в Донецкой области. Однако нет признаков того, как скоро это наступление начнется и где именно будет сосредоточено. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в обновленном отчете военных аналитиков Института изучения войны (ISW).

Война в Украине. Фото: из открытых источников

Исходя из тех данных, которые уже есть сейчас, военные эксперты сообщают, что россияне уже начали атаковать в 8 км от Северска на Верхнекаменское. В Генштабе ВСУ ранее информировали, что штурм врага в этом районе отбит. В то же время российские пропагандисты писали, что Россия якобы установила "оперативный контроль" в Северске.

Институт изучения войны не смог самостоятельно проверить утверждения РФ.

Кроме того, украинская армия дала огневой ответ российским военным, штурмовавшим населенные пункты к юго-востоку от Бахмута. Бои велись в 20 км от города.

Армия РФ возобновила наступательные операции к северо-востоку от Авдеевки, вероятно, пытаясь обойти украинские укрепления в этом районе, объясняют эксперты.

Вместе с тем украинские силы остановили продвижение россиян в Каменке, примерно в 6 км к северо-востоку от Авдеевки, после того, как ранее в тот же день российские войска якобы частично добились успеха в этом районе.

Напомним, регулярные обстрелы критических районов на востоке Украины аналитики ISW объясняют тем, что оккупанты пытаются создать условия для будущих наземных наступательных действий, а также производят ограниченные атаки.

В течение нескольких дней благодаря слаженной работе ВСУ попытки оккупантов продвинуться вперед на всех направлениях были провалены.

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