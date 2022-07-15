logo

BTC/USD

20943.19

ETH/USD

1222.44

LTC/USD

51.40

USD/UAH

37.50

EUR/UAH

37.70

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал
блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество Война с Россией Будут очень ожесточенные бои: в США назвали участок, где Россия собирается прорвать фронт
commentss НОВОСТИ Все новости

Будут очень ожесточенные бои: в США назвали участок, где Россия собирается прорвать фронт

Россияне собираются наступать большими силами

сегодня, 07:32 comments1860
Автор:

Кравцев Сергей
Поделитесь публикацией:

Воспользовавшись "оперативной паузой" российские захватчики, скорее всего, пойдут в масштабное наступление вдоль линии Славянск-Северск-Бахмут, пытаясь прорвать оборону ВСУ и существенно продвинуться на Донбассе в Донецкой области. Однако нет признаков того, как скоро это наступление начнется и где именно будет сосредоточено. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в обновленном отчете военных аналитиков Института изучения войны (ISW).

Будут очень ожесточенные бои: в США назвали участок, где Россия собирается прорвать фронт

Война в Украине. Фото: из открытых источников

Исходя из тех данных, которые уже есть сейчас, военные эксперты сообщают, что россияне уже начали атаковать в 8 км от Северска на Верхнекаменское. В Генштабе ВСУ ранее информировали, что штурм врага в этом районе отбит. В то же время российские пропагандисты писали, что Россия якобы установила "оперативный контроль" в Северске.

Институт изучения войны не смог самостоятельно проверить утверждения РФ.

Кроме того, украинская армия дала огневой ответ российским военным, штурмовавшим населенные пункты к юго-востоку от Бахмута. Бои велись в 20 км от города.

Армия РФ возобновила наступательные операции к северо-востоку от Авдеевки, вероятно, пытаясь обойти украинские укрепления в этом районе, объясняют эксперты.

Вместе с тем украинские силы остановили продвижение россиян в Каменке, примерно в 6 км к северо-востоку от Авдеевки, после того, как ранее в тот же день российские войска якобы частично добились успеха в этом районе.

Напомним, регулярные обстрелы критических районов на востоке Украины аналитики ISW объясняют тем, что оккупанты пытаются создать условия для будущих наземных наступательных действий, а также производят ограниченные атаки.

В течение нескольких дней благодаря слаженной работе ВСУ попытки оккупантов продвинуться вперед на всех направлениях были провалены.

Читайте также на портале "Комментарии" — они должны испить эту чашу сполна: сеть подорвала реакция россиян на ракетный удар по Виннице

Также издание "Комментарии" сообщало — в последний момент повернула: российская ракета, которой РФ ударила по Виннице, летела на другой город.




Читайте Comments.ua в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.understandingwar.org/backgrounder/russian-offensive-campaign-assessment-july-14
Теги:
comments

Обсуждения

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!