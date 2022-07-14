В последний момент повернула: ракета, которой РФ ударила по Виннице, летела на другой город

Одна из ракет, которыми российские оккупанты ударили по Виннице, изначально держала курс на Житомир. Об этом сообщает издание "Комментарии", со ссылкой на заявление житомирского городского головы Сергея Сухомлина на сессии Житомирского горсовета.

Ракета. ФОТО: из открытых источников

"Видите, в Винницу прилетело. Есть погибшие, среди которых – дети. А то, что мы смотрели, ракета сначала шла на Житомир, потом вернула и пошла в Винницу. Ну, они сейчас так с "Калибрами" делают", — сказал Сергей Сухомлин.

Читайте также на портале "Комментарии" — в Виннице от ракетного удара оккупантов больше всего пострадало помещение диагностической клиники. По предварительным данным – никому из тех людей, которые в момент удара находились в медучреждении не удалось спастись и это при том, что ракета не попала в самом помещение, а лишь во двор. Диагностическая клиника располагалась в Виннице в одноэтажном здании.

Также издание "Комментарии" сообщало – сразу после атаки на мирный город в России пропагандистам поступила задача рассказывать о том, что на самом деле рашисты не собирались бить по мирным гражданам. Так главный пропагандист Кремля Владимир Соловьев позволил себе даже покуражится со случившегося, распространяя у себя в Телеграмм видео с места трагедии и заявляя, что таким образом россияне поразили, якобы военную часть в Гайсине Винницкой области, что есть, конечно же самой откровенной ложью. И смерти минимум троих маленьких детей эту ложь полностью опровергают.

"Комментарии" также сообщали - спасатели показали страшные фото последствий удара по Виннице и назвали новое число погибших, которое продолжает расти.











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