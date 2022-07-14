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В Виннице рассказали о здании, где из-за ракетного удара не выжил никто (ФОТО)

Около 90 пострадавших обратились за помощью в медицинские учреждения, примерно 50 из них – в тяжелом состоянии

сегодня, 15:14 comments1299
Автор:

Кравцев Сергей
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Ракетная атака российских оккупантов по Виннице унесла жизни 20 человек, среди них – трое детей. Кроме того, более 50 человек в тяжелом состоянии. За их жизни борются медики. Вследствие ракетного удара по Виннице больше всего пострадало помещение диагностической клиники, предварительно, все кто был внутри, погибли. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщается в Telegram-канале Винницкого областного совета.

В Виннице рассказали о здании, где из-за ракетного удара не выжил никто (ФОТО)

Удар по Виннице. Фото: из открытых источников

Диагностическая клиника располагалась в Виннице в одноэтажном здании. На момент атаки россиян медучреждение работало и поэтому, по той информации, которая есть на данный момент – ни медперсонал, ни пациенты выжить не смогли. 

Спасатели, которые продолжают работать на месте трагедии, показали будоражащие фото, во что превратилось место удара. В сети также уже появились фото, как выглядела клиника до удара рашистов, и как выглядят руины медучреждения после удара оккупантов.

"Комментарии" ранее сообщали — утром Россия ударила ракетами по центру в Виннице. После удара очень много погибших: стали известны подробности.                                                                                                                                                       

Читайте также на портале "Комментарии" — ВСУ разбили пункты управления и посадочную площадку оккупантов. Противник попробовал дать "ответку" в Херсонской области, но безрезультатно. 

Также издание "Комментарии" сообщало – ни частичной, ни уж тем более массовой мобилизации в России не будет – в США узнали, кого теперь Путин будет отправлять на войну в Украине.

В Виннице рассказали о здании, где из-за ракетного удара не выжил никто (ФОТО) - фото 2




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Источник: https://t.me/vinrada/6492
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