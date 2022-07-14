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В США узнали, кого теперь Путин будет отправлять на войну в Украине

Кремль приказал формировать "добровольческие батальоны" для войны в Украине

сегодня, 08:05
Автор:

Кравцев Сергей
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Американские военные аналитики считают, что на открытую массовую мобилизацию Владимир Путин так и не решился, а поскольку на войне в Украине у российской армии серьезные проблемы с живой силой, то Кремль дал указание регионам формировать "добровольческие батальоны" для участия в войне в Украине. Как передает издание "Комментарии", об этом говорится в обновленном отчете Института изучения войны (ISW).

В США узнали, кого теперь Путин будет отправлять на войну в Украине

Путин и Шойгу. Фото из открытых источников

В ISW отмечают, добровольческие батальоны, которые должны будут сформировать руководители российских областей должны стать заменой массовой или частичной мобилизации, которую пришлось бы объявлять в России из-за нехватки людей.

Российские пропагандистские СМИ сообщили, что за 6-месячный контракт мужчинам в РФ предлагают зарплату от 3750 до 6000 долларов США.

Такие добровольческие батальоны якобы уже функционируют в Курской области, Приморском краю, Республике Башкортостан, Республике Чувашия, Чечне, Республике Татарстан, городе Москва, Пермской, Нижегородской и Оренбургской, Тюменской областях.

В США уже подсчитали, если план Кремля российские губернаторы выполнят, то в среднем российская армия может рассчитывать на пополнение в живой силе 34 тысяч человек. Это, если каждая область сформирует хотя бы одну воинскую часть численностью 400 человек.

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Также издание "Комментарии" сообщало – в Германии жестко отреагировали на возможность переговоров с Путиным. Так глава МИД Германии Анналена Бербок заявила, что, если Путин не может дать согласия на организацию гуманитарных коридоров, то о каком разговоре с таким человеком может быть речь.




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Источник: https://www.understandingwar.org/backgrounder/russia-offensive-campaign-assessment-july-13
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