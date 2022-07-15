Обещание сдержали: в ОП рассказали, как ВСУ ответили РФ за удары по Харькову, Виннице и Николаеву

Рубрики
МЕНЮ
Кравцев Сергей
Украинские защитники жестоко ответили российским захватчика на ракетные удары по мирным городам, в частности Харькову, Виннице, Николаеву. Об этом сообщает портал "Комментарии", со ссылкой на заявление советника главы Офиса президента Алексея Арестовича в Faсebook.
Удар по Виннице. Фото: ГСЧС
Советник главы ОП сообщил, что было, как минимум "три крупных накрытия" со стороны ВСУ.
В четверг вечером были сообщения о взрывах в Херсонской области и Николаеве. Позже спикер Одесской ОВА Сергей Братчук раскрыл подробности выстрелов украинской армии. Он заявил, что ВСУ нанесли прицельные удары по живой силе противника. В итоге, очень много погибших среди россиян. Удары были нанесены по местам базирования российских захватчиков на временно оккупированных территориях.
Отметим, ранее Алексей Арестович предупредил, что ночью ВСУ спросят оккупантов за Винницу, Николаев и Харьков.
Читайте также на портале "Комментарии" — они должны испить эту чашу сполна: сеть подорвала ожесточенная реакция россиян на ракетный удар по Виннице. Большинство граждан РФ не смутило даже то, что вследствие удара по Виннице погибли, как минимум трое ни в чем неповинных детей. Большинство из них в сети радовались такой атаки российской армии и требовали капитуляции от Украины.
Также издание "Комментарии" сообщало — в последний момент повернула: российская ракета, которой РФ ударила по Виннице, летела на другой город.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!
Обсуждения
Новости