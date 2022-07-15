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Обещание сдержали: в ОП рассказали, как ВСУ ответили РФ за удары по Харькову, Виннице и Николаеву

Украинские защитники, как минимум, трижды крупно накрыли россиян

сегодня, 07:47 comments2326
Автор:

Кравцев Сергей
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Украинские защитники жестоко ответили российским захватчика на ракетные удары по мирным городам, в частности Харькову, Виннице, Николаеву. Об этом сообщает портал "Комментарии", со ссылкой на заявление советника главы Офиса президента Алексея Арестовича в Faсebook.

Обещание сдержали: в ОП рассказали, как ВСУ ответили РФ за удары по Харькову, Виннице и Николаеву

Удар по Виннице. Фото: ГСЧС

Советник главы ОП сообщил, что было, как минимум "три крупных накрытия" со стороны ВСУ.

"Пошла работа. Есть первых три крупных накрытия. Как раз за Харьков, Винницу, Николаев. Но будет больше. Много больше", — написал Арестович.

В четверг вечером были сообщения о взрывах в Херсонской области и Николаеве. Позже спикер Одесской ОВА Сергей Братчук раскрыл подробности выстрелов украинской армии. Он заявил, что ВСУ нанесли прицельные удары по живой силе противника. В итоге, очень много погибших среди россиян. Удары были нанесены по местам базирования российских захватчиков на временно оккупированных территориях.

Отметим, ранее Алексей Арестович предупредил, что ночью ВСУ спросят оккупантов за Винницу, Николаев и Харьков.

Читайте также на портале "Комментарии" — они должны испить эту чашу сполна: сеть подорвала ожесточенная реакция россиян на ракетный удар по Виннице. Большинство граждан РФ не смутило даже то, что вследствие удара по Виннице погибли, как минимум трое ни в чем неповинных детей. Большинство из них в сети радовались такой атаки российской армии и требовали капитуляции от Украины.

Также издание "Комментарии" сообщало — в последний момент повернула: российская ракета, которой РФ ударила по Виннице, летела на другой город. 




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Источник: https://www.facebook.com/100001622678632/posts/pfbid0A9dcH74xcdaqGrbZ39qQkmwCxHxPvioBCoVWqu44o25YWacVXPbJi3k749iuodDol/?app=fbl
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