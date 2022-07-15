Более 17 тысяч: в МВД озвучили, сколько гражданских объектов было атаковано россией с февраля

В Министерстве внутренних дел сообщили, что с 24 февраля россия нанесла 17314 ударов по гражданским объектам Украины и около 300 атак военных объектов. В эфире "Украина 24" об этом рассказал заместитель министра внутренних дел Евгений Енин. По его словам, 95% военных преступлений оккупантов расследуют следователи Нацполиции. Всего начато почти 22 тысячи производств по фактам военных преступлений россиян с 24 февраля.

"На руках оккупантов кровь наших мирных жителей. Они хорошо понимают, куда летят их ракеты и что их ракета убивает украинских детей, матерей и людей. И это, безусловно, это военные преступления", – подчеркнул он.

Ракетный удар, фото ГСЧС

Также он добавил, что в Виннице работали 12 следственно-оперативных групп, криминалисты и следователи Службы безопасности.

По факту обстрела Винницы открыто производство по части 2 статьи 438 Уголовного кодекса Украины – нарушение законов и обычаев войны, что связано с умышленным убийством. Досудебное расследование в уголовном производстве осуществляет Управление СБУ в Винницкой области.

Предварительно три российские ракеты попали в здание с офисными помещениями в центре города. По информации спикера Командования Воздушных Сил ВСУ Юрия Игната, крылатые ракеты типа "Калибр", которыми российские войска ударили по Виннице, были выпущены из российской подлодки в акватории Черного моря.



Как писал портал, в ООН отреагировали на ракетный удар по Виннице. В Управлении ООН по координации гуманитарных вопросов сообщили, что за последние сутки в Украине погибли десятки мирных жителей, участились нападения России на гражданскую инфраструктуру.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!