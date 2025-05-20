Российский лидер Владимир Путин убежден в целесообразности масштабного наступления на Украину этим летом, однако эта уверенность базируется на ложной информации. Об этом в эфире Radio NV заявил военный эксперт Михаил Жирохов.

Фото: из открытых источников

По его словам, Путин находится в искусственно созданной информационной изоляции, где ему регулярно докладывают только победные отчеты. Генералы рассказывают о захвате якобы стратегических населенных пунктов, которые на самом деле только заброшенными хуторами.

"У него на столе нет правдивой карты фронта. Ему рассказывают, что ВСУ вытеснено из Курской и Белгородской областей. Это вымышленный мир, в котором удобно верить в успех", — подчеркнул эксперт.

Жирохов подчеркнул, что в условиях диктатуры никто не решается доложить лидеру негативные новости, поскольку это чревато мгновенными репрессиями. "История показывает: того, кто приносит плохие известия, в таких режимах наказывают первым", — добавил он.

Это мнение подтверждает и политолог Кирилл Сазонов, отметивший, что Путин оттягивает мирные переговоры, ожидая прорыва своих войск по меньшей мере в Донецкой области.

По данным Bloomberg, Кремль планирует до конца года выйти на административные границы четырех оккупированных регионов. Впрочем, эти надежды не совпадают с оценками западной разведки.

Советник главы ОПУ Сергей Лещенко добавил, что диктатор не планирует переговоры этим летом, а стремится к новой эскалации — с новыми потерями для украинских городов и мирного населения.

Как уже писал портал "Комментарии", президент США Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты не должны вмешиваться в войну между Россией и Украиной, поскольку этот вопрос, по его убеждению, должен был остаться в компетенции Европы.