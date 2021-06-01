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Главная Новости Общество наука и обучение Министр образования рассказал, сколько педагогов в Украине получат вакцину от коронавируса
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Министр образования рассказал, сколько педагогов в Украине получат вакцину от коронавируса

Сергей Шкарлет обещает вакцинировать педагогов дважды

сегодня, 23:04
Автор:

Татьяна Веремеева

В Украине есть 209 тыс. доз вакцины от коронавируса фирмы Pfizer, которую направят для вакцинации педагогов. Об этом порталу "Комментарии" рассказал Министр образования и науки Украины Сергей Шкарлет.

Министр образования рассказал, сколько педагогов в Украине получат вакцину от коронавируса

Вакцинация педагогов в Украине

По словам главы Минобразования, вакцинация сотрудников различных учебных заведений в нашей стране началась неделю назад. Сейчас добровольно получили прививку от коронавируса только 32% педагогов.

Шкарлет также подчеркнул, что сотрудники сферы образования получат вакцину фирмы Pfizer. При этом в нашей стране сегодня достаточно доз препарата для того, чтобы вакцинировать всех педагогов по два раза.

В Министерстве образования и науки отмечают, что на сайте ведомства в ближайшее время появится отдельный раздел, на котором можно будет в реальном времени отслеживать, в каких регионах и сколько преподавателей получили вакцину, ведь сегодня прививки от коронавируса учителям делают только в нескольких областях. Кроме того, по словам Шкарлета, эта система не будет самостоятельной – она должна подтягивать данные Министерства здравоохранения, ведь это их зона ответственности.

Ранее "Комментарии" писали, что с 1 июля 2021 года в Украине могут запустить в действие ковидный сертификат.

Его планируют ввести сразу после того, как  аналогичные процессы начнут функционировать в странах Европейского Союза. Подробнее о документе и его преимуществах читайте в нашем материале.

Также стали известны данные Киевского института социологии об отношении украинцев к вакцинации. О том, сколько процентов граждан готовы делать прививки и какое количество людей не доверяет ни одной вакцине, вы можете узнать в нашей статье.

Недавно мы сообщали, что украинцев, которые записались в очередь на вакцинацию через приложение "Дія", будут вакцинировать каждую неделю по выходным дням.

Добавим, что Всемирный банк выдаст Украине специальный кредит на 90 миллионов долларов для борьбы с коронавирусной болезнью. Куда именно направят эти деньги, узнавайте по ссылке.


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