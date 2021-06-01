Министр образования рассказал, сколько педагогов в Украине получат вакцину от коронавируса

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Татьяна Веремеева
В Украине есть 209 тыс. доз вакцины от коронавируса фирмы Pfizer, которую
направят для вакцинации педагогов. Об этом порталу "Комментарии" рассказал
Министр образования и науки Украины Сергей Шкарлет.
Вакцинация педагогов в Украине
По словам главы Минобразования, вакцинация сотрудников различных учебных
заведений в нашей стране началась неделю назад. Сейчас добровольно получили
прививку от коронавируса только 32% педагогов.
Шкарлет также подчеркнул, что сотрудники сферы образования получат вакцину
фирмы Pfizer. При этом в нашей стране сегодня достаточно доз препарата для
того, чтобы вакцинировать всех педагогов по два раза.
В Министерстве образования и науки отмечают, что на сайте ведомства в
ближайшее время появится отдельный раздел, на котором можно будет в реальном
времени отслеживать, в каких регионах и сколько преподавателей получили
вакцину, ведь сегодня прививки от коронавируса учителям делают только в
нескольких областях. Кроме того, по словам Шкарлета, эта система не будет
самостоятельной – она должна подтягивать данные Министерства здравоохранения,
ведь это их зона ответственности.
Ранее "Комментарии" писали, что с 1 июля 2021 года в Украине могут
запустить в действие ковидный
сертификат.
Его планируют ввести сразу после того, как
аналогичные процессы начнут функционировать в странах Европейского
Союза. Подробнее о документе и его преимуществах читайте в
нашем материале.
Также стали известны данные Киевского института социологии об отношении
украинцев к вакцинации. О том, сколько процентов граждан готовы делать прививки
и какое количество людей не доверяет ни одной вакцине, вы можете узнать в нашей
статье.
Недавно мы сообщали, что украинцев, которые записались в очередь на
вакцинацию через приложение "Дія", будут
вакцинировать каждую неделю по выходным дням.
Добавим, что Всемирный банк выдаст Украине специальный кредит на 90 миллионов долларов для борьбы с коронавирусной болезнью. Куда именно направят эти деньги, узнавайте по ссылке.
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