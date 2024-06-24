Начштаба "Азова" написал заявление в ГБР на генерала: СМИ выяснили о ком идет речь

Начальник штаба "Азова" майор Богдан Кротевич сообщил, что обратился в ГБР с заявлением о необходимости расследовать действия одного из военных генералов. Кротевич не назвал имя украинского генерала, однако источники в "Украинской правде" указали, что это командующий Объединенными силами ВСУ генерал-лейтенанта Юрий Содоль.



Майор Богдан Кротевич и генерал Юрий Содоль. Фото из открытых источников

"Украинская правда" заявила, что получила информацию от анонимного источника в военно-политическом руководстве, что Кротевич написал заявление в ГБР на имя генерала Юрия Содоля. В ГБР подтвердили факт получения заявления от начштаба "Азова", однако не разглашают, на кого она написана.

Богдан Кротевич в Telegram объяснил причины своего обращения в ГБР. По словам Кротевича, в армии судят "комбатов и комбригов за потерю наблюдательного поста", однако не ведутся следственные действия и не наказывают "генерала за потерю областей и десятков городов и потерю тысяч солдат".

"Написал письмо в ГБР с призывом об открытии расследования на одного военного генерала, который, по моему убеждению, убил больше украинских военных, чем любой российский генерал", — объяснил Кротевич.

Богдан Кротевич отметил, что военные обычно не обращаются в медиа, однако в этот раз "Рубикон перейден". По его словам, это "единственная возможность изменить ситуацию".

В последние несколько недель военные и активисты несколько раз критиковали генерала Содоля. В частности, нардепка Марьяна Безуглая заявила, что генерал Содоль якобы употреблял алкоголь в Одессе, когда происходил провал на фронте. А активист Сергей Стерненко назвал назначение Содоля "кадровой катастрофой", указав, что "худшую кандидатуру, которой плевать на жизнь солдата, было сложно представить".

Морская пехота, которой командовал Содоль, сообщили, что такие слова о генерале являются "обидными", а человека, который положил всю свою жизнь и все свои силы на дело защиты Украины "поливают грязью".

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что военные отрицательно отреагировали на награждение мэра Одессы Геннадия Труханова наградой, которую ему вручил генерал Юрий Содоль.