"Безосновательное лишение": Московский патриархат прокомментировал ситуацию вокруг Лавры

Синод Украинской православной церкви Московского патриархата в своем заявлении, обнародованном сегодня, назвал требования государства по выселению монахов УПЦ МП Киево-Печерской лавры "безосновательным лишением" их культового объекта. Об этом сообщают "Комментарии" со ссылкой на заявление иерархов УПЦ МП, размещенное на официальном сайте религиозной организации.

Києво-Печерська лавра - святиня українського народу

Напомним, что с началом войны глава УПЦ МП митрополит Онуфрий публично осудил агрессию Путина, но разрывать отношения с Русской православной церковью не стал. Более того, многие священники УПЦ МП, оставшиеся на оккупированной территории, пошли на добровольное сотрудничество с рашистами.

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"Монахов, иноков и послушников выгоняют из родного дома, прикрываясь надуманными, несуществующими аргументами, не содержащими в себе никакой реальной основы, — утверждают авторы послания, которое они адресуют членам своей церкви и народу Украины. — Мы, верные нашей Украинской Православной Церкви, объединяемся в общих целях сохранения Украины... Подвиг обороны Родины на фронте, ежеминутно глядя в глаза смерти, несут тысячи верующих Украинской Православной Церкви, среди которых, в том числе, есть и прихожане нашей Свято-Успенской Киево-Печерской Лавры. Что же в ответ делают наши власть предержащие? Они презирают и разоряют святыни, пытаясь нас, православных, всесторонне запугать, уговорить на какой-то "компромисс" и, в результате, просто уничтожить".

Судя по тексту обращения, УПЦ МП отклоняет предложенный "компромисс" и будет "законными средствами" защищать свое понимание принадлежности Лавры:

"Святитель Марк Эфесский, великий поборник святого Православия, учит: "Никогда, человек, то, что касается Церкви не исправляется через компромиссы: нет ничего среднего между истиной и ложью". Призываем всех крепиться в вере, усилить свои молитвы и всеми законными средствами защищать нашу самую дорогую святыню — Свято-Успенскую Киево-Печерскую Лавру", говорится в обращении.

Напомним, что накануне руководство УПЦ МП пришло в офис президента, чтобы лично встретиться с Владимиром Зеленским и ожидало его несколько часов. Он не вышел к ним – церковникам предложили оставить свое письменное обращение.

Вместе с тем, комиссия министерства культуры, проводившая обследование помещений Лавры, нашла ряд нарушений, которые, по официальным данным, допустили монахи. В частности, обнаружена самовольная перестройка, достройка, перепланировка памятников культурного наследия и строительство новостроек на территории заповедника; нецелевое использование объекта госсобственности, в частности, подвала 1914 года; ненадлежащее содержание памятника архитектуры местного значения – книжного склада; передача без разрешения заповедника (государственного учреждения) имущества третьим лицам (зарегистрировано 20 посторонних юрлиц, в субаренду передана недвижимость).

Представители лавры уже заявили, что добровольно они не покинут занимаемые помещения. В свою очередь нардеп Никита Потураев допустил возможность применения силы в отношении монахов "патриотически настроенной общественностью" .

Свои обращения по поводу ситуации вокруг лавры сделали Папа Римский и российский патриарх Кирилл, который так и не осудил агрессию Путина к Украине и убийство рашистами украинских православных.