Побочный эффект вакцинации: что может свидетельствовать о тромбозе

Массовую вакцинацию против коронавируса считают единственным способом победить пандемию COVID-19. Однако стоит помнить, что противоковидная вакцина, как и любое другое лекарство, имеет свои побочные реакции. Среди самых опасных некоторые производители выделяют тромбоз. Издание Business Insider поделилось основными симптомами, которые свидетельствуют о наличии тромбов в наших сосудах.



Симптомы тромбоза. Фото: Shutterstock

В Европейском агентстве медицинских препаратов (EMA) объясняют, что тромбоз часто диагностируется в области живота, ног или головы. Некоторые люди, получившие свою дозу вакцины и пострадавшие от тромбоза, имели сгустки крови в сосудах головного мозга.

Разумеется, они весьма опасны, ведь частичка такого тромба может оторваться от основной массы и заблокировать приток крови к сердцу. Также сами по себе сгустки крови могут мешать нормальному движению крови и к другим жизненно-важным органам.

Если после вакцинации у вас слегка поднялась температура или болит (зудит) рука, это вполне нормальная реакция на получение препарата. Однако если любые неприятные ощущения сохраняются дольше четырех дней, стоит немедленно обращаться к врачам.

Основными симптомами, которые могут быть признаками тромбоза крови, являются:

• боль в груди;

• отеки ног;

• непрекращающиеся боли в животе;

• появившаяся одышка;

• постоянные головные боли или даже ухудшения зрения.

Загустение крови не всегда является смертельным для пациента. В большинстве случаев его могут "купировать" и вовсе вылечить с помощью специальных кроверазжижающих лекарств. Однако препараты должен выписывать исключительно врач.

К слову, напомним, что многие страны мира отказались от вакцинации препаратами, произведенными компанией AstraZeneca. Случае тромбоза после введения этой вакцины регистрировались во многих государствах. В Канаде даже придумали оригинальный способ предупредить пациентов о возможных последствиях.

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