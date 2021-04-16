Можно ли самостоятельно выбрать вакцину от коронавируса — объяснение врача

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Вечканова Елена
Вопрос массовой
вакцинации против коронавируса в Украине по-прежнему остается на повестке дня. Часть
населения уже получила свою первую прививку, часть — размышляет о необходимости
такого шага. Некоторые надеются, что им удастся выбрать, каким препаратом вакцинироваться.
По словам врача-анестезиолога Сергея Дуброва, на подобное рассчитывать не
стоит, сообщает "Украина 24".
Врач Сергей Дубров рассказал о выборе вакцин. Фото: Минздрав
Как пояснил
Дубров, выбор вакцины зависит не от лично пациента и даже не от врача, который
делает укол. В первую очередь перераспределением препаратов занимается
Минздрав.
Специалист
добавляет, что в Украине существует утвержденный график вакцинации. В
соответствии с ним есть очередность получения прививки различными слоями населения.
При этом учитывается и наличие различных вакцин.
По словам Дуброва, такая практика присутствует не только в нашем государство, но и во всем мире. Пациенты не имеют возможности выбрать. Если речь идет о бесплатной вакцинации, конечно, ведь государство предоставляет ту вакцину, которая имеется в наличии в данный момент.
Также врач
отметил, что украинцы могут не просто ждать своей прививки, сложа руки.
Вероятному ускорению процесса вакцинации поспособствует личная запись в очередь.
Сергей Дубров напомнил, что легче всего это можно сделать с помощью приложения "Дія". Также существует вариант записаться через
звонок на горячую линию Минздрава.
К слову, противоковидная
вакцина, как и любой другой лекарственный препарат, имеет свои
противопоказания. "Комментарии" рассказывали, как часто украинцы после прививки
жалуются на побочные эффекты. Более подробно можно узнать в нашей инфографике.
Также на портале мы
рассказывали, сколько доз американской вакцины от Pfizer получила Украину и кому следует рассчитывать на прививку этим препаратом.
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