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Можно ли самостоятельно выбрать вакцину от коронавируса — объяснение врача

В мире отсутствует практика добровольного выбора вакцины пациентов, говорит специалист

сегодня, 21:10
Автор:

Вечканова Елена

Вопрос массовой вакцинации против коронавируса в Украине по-прежнему остается на повестке дня. Часть населения уже получила свою первую прививку, часть — размышляет о необходимости такого шага. Некоторые надеются, что им удастся выбрать, каким препаратом вакцинироваться. По словам врача-анестезиолога Сергея Дуброва, на подобное рассчитывать не стоит, сообщает "Украина 24".

Можно ли самостоятельно выбрать вакцину от коронавируса — объяснение врача

Врач Сергей Дубров рассказал о выборе вакцин. Фото: Минздрав

Как пояснил Дубров, выбор вакцины зависит не от лично пациента и даже не от врача, который делает укол. В первую очередь перераспределением препаратов занимается Минздрав.

Специалист добавляет, что в Украине существует утвержденный график вакцинации. В соответствии с ним есть очередность получения прививки различными слоями населения. При этом учитывается и наличие различных вакцин.

По словам Дуброва, такая практика присутствует не только в нашем государство, но и во всем мире. Пациенты не имеют возможности выбрать. Если речь идет о бесплатной вакцинации, конечно, ведь государство предоставляет ту вакцину, которая имеется в наличии в данный момент.

Также врач отметил, что украинцы могут не просто ждать своей прививки, сложа руки. Вероятному ускорению процесса вакцинации поспособствует личная запись в очередь. Сергей Дубров напомнил, что легче всего это можно сделать с помощью приложения "Дія". Также существует вариант записаться через звонок на горячую линию Минздрава.

К слову, противоковидная вакцина, как и любой другой лекарственный препарат, имеет свои противопоказания. "Комментарии" рассказывали, как часто украинцы после прививки жалуются на побочные эффекты. Более подробно можно узнать в нашей инфографике.

Также на портале мы рассказывали, сколько доз американской вакцины от Pfizer получила Украину и кому следует рассчитывать на прививку этим препаратом.


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Источник: https://ukraina24.segodnya.ua/ua/obshestvo-news/9350-vybrat-vakcinu-nelzya-vrach-rasskazal-o-privivkah-ot-koronavirusa
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