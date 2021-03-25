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Главная Новости Общество медицина В Канаде на вакцине от AstraZeneca разместили предупреждение о тромбозе
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В Канаде на вакцине от AstraZeneca разместили предупреждение о тромбозе

Также к препарату выпущено руководство для медиков и пациентов

сегодня, 15:47
Автор:

Лиза Снисар

Министерство здравоохранения Канады разместило на этикетках вакцин от коронавируса AstraZeneca и Covishield предупреждение о том, что после инъекции вакциной возможны случаи тромбоза. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

В Канаде на вакцине от AstraZeneca разместили предупреждение о тромбозе

Вакцина от AstraZeneca - фото из открытых источников

Сообщается, что дополнительно к препарату выпущено руководство для медицинских работников и самих вакцинируемых, в котором рассказано, как правильно наблюдать за потенциально возможными симптомами после прививки вакциной AstraZeneca.

"Министерство здравоохранения Канады обновило описание продукта для вакцин от Covid-19 AstraZeneca и Covishield, указав информацию об очень редких случаях возникновения тромбов, которые связаны с низким уровнем тромбоцитов после прививки вакциной AstraZeneca", – сказано в сообщении.

В то же время в Минздраве Канады убеждены в том, что вакцина AstraZeneca является безопасной.

Напомним, компания AstraZeneca обновила свое исследование касательно эффективности Covid-вакцины. Согласно новым данным препарат эффективен на 76%Компания AstraZeneca предоставила информацию, что ее вакцина обеспечивает надежную защиту людей всех возрастов. В предыдущих исследованиях приняли участие 30 тысяч человек. Тогда вакцина показала эффективность в 79%.

Как ранее сообщали "Комментарии", в ВОЗ заявили, что польза Covid-вакцины AstraZeneca перевешивает ее риски. В то же время государствам рекомендовали продолжать мониторить сообщения о возможных побочных эффектах.  В ВОЗ также отметили, что на сегодняшний день в Европе было введено более 20 млн доз вакцины AstraZeneca, а в Индии — более 27 млн доз вакцины Covishield.


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Источник: https://www.canada.ca/en/health-canada/news/2021/03/health-canada-issues-label-change-and-guidance-on-the-astrazeneca-covid-19-vaccine.html
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