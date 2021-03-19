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Главная Новости Общество медицина Вакцина от AstraZeneca: в ВОЗ заявили, что польза препарата превышает его риски
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Вакцина от AstraZeneca: в ВОЗ заявили, что польза препарата превышает его риски

На сегодняшний день в Европе было введено более 20 млн доз вакцины AstraZeneca

сегодня, 18:56
Автор:

Лиза Снисар

Комитет Всемирной организации здравоохранения по безопасности вакцин заявил, что польза Covid-вакцины AstraZeneca перевешивает ее риски. В то же время государствам рекомендовали продолжать мониторить сообщения о возможных побочных эффектах. Об этом сообщает пресс-служба ВОЗ 19 марта. 

Вакцина от AstraZeneca: в ВОЗ заявили, что польза препарата превышает его риски

Коронавирус - фото из открытых источников

"Вакцина AstraZeneca от заболевания Covid-19, включая вакцину Covishield, продолжает иметь позитивный профиль в том, что касается пользы и рисков, обладая огромным потенциалом предотвращения инфицирования и снижения смертности в мире", — говорится в сообщении.

В комитете рекомендовали предоставить медработникам соответствующее образование, чтобы они могли распознавать признаки и симптомы всех серьезных побочных эффектов после вакцинации любым препаратом.

При этом странам рекомендовали продолжать мониторинг безопасности всех вакцин от Covid-19 и способствовать сообщениям о предполагаемых побочных эффектах.

В ВОЗ также отметили, что на сегодняшний день в Европе было введено более 20 млн доз вакцины AstraZeneca, а в Индии — более 27 млн доз вакцины Covishield (вакцина AstraZeneca, разработанная Институтом сыворотки Индии).

Напомним, что ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не видит оснований для того, чтобы прекращать вакцинацию от коронавируса в Украине, поскольку, несмотря на дезинформацию относительно вакцин, в стране уже привились около 90 тысяч человек. По мнению Зеленского, информационная атака, которая сейчас происходит в мире относительно вакцины AstraZeneca, является серьёзным противодействием против препарата. При этом Зеленский отметил, что в Украине на сегодняшний день вакцинируют лишь препаратом Covishield (AstraZeneca), который изготавливается в Индии.


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Источник: https://www.who.int/news/item/19-03-2021-statement-of-the-who-global-advisory-committee-on-vaccine-safety-(gacvs)-covid-19-subcommittee-on-safety-signals-related-to-the-astrazeneca-covid-19-vaccine
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