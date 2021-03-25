В AstraZeneca подтвердили эффективность своей вакцины на 76%

Фармацевтическая компания AstraZeneca обновила свое исследование по эффективности Covid-вакцины. По новым данным, препарат эффективен на 76%. Об этом сообщает пресс-служба компании 25 марта.

"Эффективность вакцины в предотвращении Covid-19, сопровождаемого симптомами, была 76% (интервал доверия от 68% до 82%) 15 или более дней после двух прививок, интервал между которыми составлял четыре недели", — говорится в сообщении компании.

Отметим, что ранее необходимость провести дополнительный анализ возникла из-за несогласованности с американскими чиновниками.

Компания AstraZeneca предоставила информацию, что ее вакцина обеспечивает надежную защиту среди людей всех возрастов. Согласно предыдущим результатам исследования, в котором приняли участие 30 тысяч человек, вакцина показала эффективность в 79%.

После этого американские федеральные органы здравоохранения заявили, что компания AstraZeneca могла предоставить "устаревшую информацию" об испытаниях своей вакцины. В связи с этим, компания провела новое исследование.

Напомним, что ранее в ВОЗ заявили, что польза Covid-вакцины AstraZeneca перевешивает ее риски. В то же время государствам рекомендовали продолжать мониторить сообщения о возможных побочных эффектах.

В ВОЗ также отметили, что на сегодняшний день в Европе было введено более 20 млн доз вакцины AstraZeneca, а в Индии — более 27 млн доз вакцины Covishield.

Напомним, что ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не видит оснований для того, чтобы прекращать вакцинацию от коронавируса в Украине, поскольку, несмотря на дезинформацию относительно вакцин, в стране уже привились около 90 тысяч человек.

