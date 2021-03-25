В AstraZeneca подтвердили эффективность своей вакцины на 76%

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Лиза Снисар
Фармацевтическая компания AstraZeneca обновила свое исследование по эффективности Covid-вакцины. По новым данным, препарат эффективен на 76%. Об этом сообщает пресс-служба компании 25 марта.
Вакцина от AstraZeneca - фото из открытых источников
Отметим, что ранее необходимость провести дополнительный анализ возникла из-за несогласованности с американскими чиновниками.
Компания AstraZeneca предоставила информацию, что ее вакцина обеспечивает надежную защиту среди людей всех возрастов. Согласно предыдущим результатам исследования, в котором приняли участие 30 тысяч человек, вакцина показала эффективность в 79%.
После этого американские федеральные органы здравоохранения заявили, что компания AstraZeneca могла предоставить "устаревшую информацию" об испытаниях своей вакцины. В связи с этим, компания провела новое исследование.
Напомним, что ранее в ВОЗ заявили, что польза Covid-вакцины AstraZeneca перевешивает ее риски. В то же время государствам рекомендовали продолжать мониторить сообщения о возможных побочных эффектах.
В ВОЗ также отметили, что на сегодняшний день в Европе было введено более 20 млн доз вакцины AstraZeneca, а в Индии — более 27 млн доз вакцины Covishield.
Напомним, что ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не видит оснований для того, чтобы прекращать вакцинацию от коронавируса в Украине, поскольку, несмотря на дезинформацию относительно вакцин, в стране уже привились около 90 тысяч человек.
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