Каким регионам Украины грозит «красная» карантинная зона

Сразу семь регионов Украины находятся на "пороге" перехода к "красной" карантинной зоне. Такое заявление обнародовал главный санитарный врач Виктор Ляшко.

Еще семь областей Украины могут попасть в "красную" зону. Фото из открытых источников

По словам чиновника, в настоящее время в семи областях наблюдается ухудшение ситуации с заболеванием коронавирусом. Находясь сейчас в "оранжевой" зоне, в ближайшее время они могут попасть в "красную".

Нестабильная эпидемическая ситуация наблюдается на территории Тернопольщины, Житомирщины, Донецкой, Луганской, Винницкой, а также Запорожской и Закарпатской областей. Если за три дня в больницы этих регионов пациенты с COVID-19 будут попадать в расчете более 60 человек на 100 000 населения, а коэффициент выявленных заболевших за неделю превысит 20%, то Минздрав объявит их "красной" зоной.

В общем, как утверждает Ляшко, за последние недели в Украине в целом наблюдается увеличение количества коронавирусных больных. Пациентов чаще госпитализируют, чем выписывают из медучреждений. Острой ситуация остается в Черновицкой и Ивано-Франковской областях. Черновцы попали в "красную" зону только на последнем заседании государственной комиссии по ТЭБ и ЧС.

Стоит отметить, что сейчас государство снова живет по правилам адаптивного карантина, который предусматривает так называемое "цветное" разделение по регионам. Зеленый цвет — регионы, где ситуация с коронавирусом наиболее контролируемая, красный — где критическая. По состоянию на 27 февраля ни одной "зеленой" области в Украине нет.

Напомним, ранее "Комментарии" сообщали о том, что известный врач Евгений Комаровский раскритиковал отдельные требования украинского карантина. Какие именно, можно узнать в нашем материале.

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