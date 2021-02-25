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Как чувствуют себя вакцинированные украинцы

Вакцинация в Украине началась 24-го февраля

сегодня, 07:50
Автор:

Кириєнко Анна

Министр здравоохранения и главный санитарный врач Виктор Ляшко рассказал, как чувствуют себя вакцинированные медики, которым вчера сделали прививки. Информацию министр опубликовал на своей Фейсбук странице.

Как чувствуют себя вакцинированные украинцы

Вакцинация в Украине: как чувствуют себя медики которым сделали прививки. Фото: vesti92.ru

По словам Ляшко, все медики находятся в стабильном состоянии, чувствуют себя хорошо. Никаких побочных эффектов от вакцины не наблюдается.

"Пообщался по телефону с медицинскими работниками, которые вакцинировались первыми. Это — Евгений Горенко — реаниматолог из Черкасс, Людмила Бойко — врач мобильной бригады из Винницы и Игорь Кузин — врач, который работает в ковидном отделении в Чернигове. Поинтересовался состоянием после прививки — все чувствуют себя хорошо и продолжают дальше выполнять свою работу ", — заявил Ляшко.

Напомним, что в Украине стартовала вакцинация против коронавируса. Первыми получили препараты Киевская, Черниговская, Черкасская и Винницкая области. Прививки в Украине проводятся с использованием индийской вакцины Covishield от производителей Oxford / AstraZeneca.

Напомним, что ранее сайт "Комментарии" освещал мнение политолога-международника, бизнес-аналитика Георгия Кухалейшвили по вакцинации в Украине. По его словам, создавшееся положение с задержкой вакцинации против коронавируса Украины, выгодно поставщикам лекарств, аптечным сетям, чьи интересы, как и любого бизнеса, лоббируются депутатами. Почему простые среднестатистические украинцы бесплатных вакцин в 2021 году не получат, читайте в нашем материале.

Также ранее сообщалось, что Всемирная организация здравоохранения будет выплачивать компенсации гражданам, которые будут иметь побочные эффекты после вакцинации против коронавируса. Речь идет о жителях 92 стран, участвующих в международной программе COVAX. Украина также входит в это число. Как можно будет получить компенсацию, читайте здесь.


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Источник: https://www.facebook.com/viktor.liashko/posts/2261574903974621
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