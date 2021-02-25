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Стало известно, какие документы нужны при вакцинации от COVID

Без документов, по словам специалиста, человека не смогут внести в специальную электронную систему

сегодня, 18:34
Автор:

Елизавета Черных

Региональный координатор по вакцинации в Киеве, начальник отдела первичной медико-санитарной помощи департамента здравоохранения КГГА Василий Животенюк рассказал, какие документы необходимо иметь для вакцинации. Об этом сообщает издание "РБК-Украина". 

Стало известно, какие документы нужны при вакцинации от COVID

Стало известно, какие документы нужны при вакцинации от COVID - фото из открытых источников

По словам координатора, у всех желающих привиться от коронавируса должен быть с собой паспорт и идентификационный код, который необходим, в случае отсутствия декларации с семейным доктором. 

"Если у медицинского сотрудника есть декларация с семейным врачом, то если он назовет свое имя, врач сможет его найти в системе. Но мы просим, чтобы все же был при себе паспорт, чтобы не было никаких сбоев", — подчеркнул Животенюк. 

Без документов, по словам специалиста, человека не смогут внести в специальную электронную систему. 

Напомним, что с 24 февраля на территории Украины началась массовая вакцинация населения от коронавируса. Статистические данные о начале профилактических прививок сообщил народный депутат, председатель комитета ВРУ по вопросам здоровья нации Михаил Радуцкий 

По информации чиновника, только за первые сутки от начала вакцинации препарат получили 159 человек. Понятно, что это — не слишком большая цифра, особенно учитывая количество зарегистрированных новых случаев заболевания COVID-19 — сразу 8147. Впрочем, политики и представители Минздрава утверждают, что уже в ближайшее время темпы вакцинации ускорятся

Ранее "Комментарии" сообщали, что в "вакцинной эпопее" Украина оказались на задворках Европы, ведь все европейские страны уже активно прививают граждан. На вопрос "кто в этом виноват?", "Комментариям" ответил народный депутат Украины VIII и IX созывов Алексей Гончаренко. 



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Источник: https://news.rbc.ua/rus/society/stalo-izvestno-kakie-dokumenty-nuzhny-vaktsinatsii-1614268918.html
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