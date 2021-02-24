Цена провала - человеческие жизни: нардеп о вакцинации в Украине

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Елизавета Черных
Как известно, 24 февраля стартовала вакцинация против коронавируса в Украине. Однако в "вакцинной эпопее" Украина оказались на задворках Европы, ведь все европейские страны уже активно прививают граждан. На вопрос "кто в этом виноват?", "Комментариям" ответил народный депутат Украины VIII и IX созывов Алексей Гончаренко.
Вакцинация в Украине - фото из открытых источников
По словам народного избранника, президент Владимир Зеленский обещал, что Украина одной из первых стран приступит к вакцинации, однако этого не произошло. Наоборот, подчеркивает политик, даже в бедных странах вакцинация от коронавируса началась раньше, чем у нас:
Гончаренко считает, что непосредственно вина за этот катастрофический провал лежит на наших "чемпионах по борьбе с коронавирусом", которые не смогли обеспечить даже банальные вещи:
Ранее "Комментарии" рассказывали, почему общество с осторожностью относится к вакцинации, а также, кому может быть выгодна сложившаяся ситуация.
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