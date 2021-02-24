Цена провала - человеческие жизни: нардеп о вакцинации в Украине

Как известно, 24 февраля стартовала вакцинация против коронавируса в Украине. Однако в "вакцинной эпопее" Украина оказались на задворках Европы, ведь все европейские страны уже активно прививают граждан. На вопрос "кто в этом виноват?", "Комментариям" ответил народный депутат Украины VIII и IX созывов Алексей Гончаренко.

Вакцинация в Украине - фото из открытых источников

По словам народного избранника, президент Владимир Зеленский обещал, что Украина одной из первых стран приступит к вакцинации, однако этого не произошло. Наоборот, подчеркивает политик, даже в бедных странах вакцинация от коронавируса началась раньше, чем у нас:

"Многие уже успели подзабыть, но летом прошлого года Зеленский пообещал, что Украина будет одной из первых стран, которая получит вакцину. И взял ситуацию "под личный контроль". В результате, в Зимбабве начали вакцинацию раньше нас. В Бангладеше начали вакцинацию раньше нас. В Албании, которой мы в прошлом году помогали деньгами, начали раньше нас. На карте вакцинации Европы до сегодняшнего дня было только два белых пятна ― Украина и Беларусь. Но Лукашенко изначально планировал лечить коронавирус трактором, а у нас, вроде бы, была другая стратегия. Более того, у меня есть вопрос: как ситуация с разработкой украинской вакцины, которую так громко анонсировали? Об этом тоже как-то забылось".

Гончаренко считает, что непосредственно вина за этот катастрофический провал лежит на наших "чемпионах по борьбе с коронавирусом", которые не смогли обеспечить даже банальные вещи:

"Цена этого провала ― это человеческие жизни. Вышла статистика, по которой мы фактически на первом трагическом месте в Европе по смертности на миллион населения за декабрь. Речь идет о десятках тысяч жизней", — говорит нардеп.

Ранее "Комментарии" рассказывали, почему общество с осторожностью относится к вакцинации, а также, кому может быть выгодна сложившаяся ситуация.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!