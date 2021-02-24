В Украине сделали первую прививку против COVID-19 - как прошла вакцинация (Фото)

Сегодня в Украине сделали первую прививку от коронавируса. Процесс массовой вакцинации начал врач-реаниматолог Евгений Горенко из Черкасс. Он непосредственно работает с людьми, больными COVID-19, в одном из отделений Черкасской областной больницы. Информацию о первой прививке сообщил председатель Черкасской облгосадминистрации Александр Скичко на своей странице в Фейсбук.

Вакцинация в Украине: сделано первую прививку от COVID-19 - детали. Фото: rbc.ua

Сообщается, что после того, как Евгений сделал прививку, еще 30 минут за ним наблюдали медработники.

Стоит отметить, что Черкасская область одна из первых получила вакцину против коронавируса количеством 16 200 доз.

Кроме того, Александр Скичко совместно с Евгением Горенко ответили на вопрос, нужно ли украинцам вакцинироваться.

"Что касается того, нужно ли вакцинироваться, расскажу историю. Меня поразил рассказ реаниматолога, который спасал жизнь пациентам, больным ковид. На мой вопрос, готов ли он вакцинироваться, ответ был однозначным: "да". Когда я спросил: "почему?", Он сказал: "я ежедневно спасаю людей в реанимации и вижу, к каким последствиям может привести коронавирус. Поэтому берегите свое здоровье — всем 36,6 ", — отметил председатель.





Напомним, что в Украине вакцинировать препаратом Oxford/AstraZeneca. Регистрация граждан начнется уже с первого марта. Украинцы смогут записаться на вакцинацию в режиме онлайн. Детали смотрите здесь.

Также сайт "Комментарии" ранее сообщал, что Всемирная организация здравоохранения будет выплачивать компенсации гражданам, которые будут иметь побочные эффекты после вакцинации против коронавируса. Речь идет о жителях 92 стран, участвующих в международной программе COVAX. Украина входит в это число. Подробности читайте в нашем материале.

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