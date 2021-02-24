Вакцинация в Украине: неготовность общества или провальная информационная кампания

Сегодня в Украине начинается вакцинация прибывшей 23 февраля вакциной AstraZeneca. В обществе довольно скептические настроения как касательно этой вакцины, так и касательно вакцинации вообще. При этом главный санитарный врач Виктор Ляшко не считает информационную кампанию в поддержку вакцинации от COVID-19 – провальной. "Комментарии" решили спросить у экспертов, согласны ли они с таким мнением? Как они оценивают действия украинской власти в рамках "вакцинного кейса"? Почему в нашей стране сложилось такое положение?

Коллаж - Д. Романюк/Comments.ua

Власть не обеспечила Украине место за вакциной поближе к кассе, а информационная кампания провалена

Социолог Павел Кутуев считает, что и кампания по закупке вакцин, и информационная кампания были провалены украинскими властями.

"Весь процесс был политизирован. Но даже если политический процесс вынести за скобки, украинская власть не продемонстрировала хорошей агрессии, умения работать локтями, чтобы обеспечить Украине место в очереди за вакцинацией поближе к кассе. В рамках глобальной инициативы COVAX, где есть возможность получить вакцины бесплатно, ничего на данный момент не получено. С китайской вакциной Sinovac произошел скандал в процессе закупок. В форс-мажорном режиме министр здравоохранения Максим Степанов полетел закупать вакцину AstraZeneca в Индию. Причем и вакцина оказалась не та, о которой говорили ранее, и количество доз – недостаточное", — отмечает Павел Кутуев.

Известно, что отгружена первой партия в 500 тыс. вакцин AstraZeneca (CoviShield) с завода-изготовителя в индийском городе Пуне. Привить таким количеством, по словам социолога, можно около 1% от общего количества населения для получения коллективного иммунитета.

"Министр обещает поставки не менее 17,6 млн доз вакцин от COVID-19 от различных производителей. Но пока это всё – ожидания. Тогда как фактически вся Европа уже проводит вакцинацию. Даже в Сербии – не самой богатой стране, со многими проблемами, есть доступ к вакцинам Pfizer, Sinovac, Спутник V. Прививаются кто, чем хочет. Потому что вакцинация — вопрос не политический, а гуманитарный", — подчеркивает социолог.

Информационную кампанию касательно вакцинации (не только от ковида, но и от других болезней) Павел Кутуев также считает полностью проваленной.

"Абсолютно не вижу работы в этом направлении Высшее руководство страны в свете скепсиса населения касательно вакцинации (около половины украинцев, согласно опросам, к ней не готовы), должно было бы уделять этому внимание. Вести просветительскую работу, выпускать соответствующие программы, чтобы общество понимало важность вакцинации. Ничего этого на должном уровне не делали и не делают", — резюмирует Павел Кутуев.

Создавшееся положение выгодно поставщикам лекарств в Украину и аптечным сетям

Политолог-международник, бизнес-аналитик Георгий Кухалейшвили уверен, что создавшееся положение выгодно поставщикам лекарств в Украину, аптечным сетям, чьи интересы, как и любого бизнеса, лоббируются депутатами.

"Когда пандемия, атмосфера отчаяния, большое количество заражений, в аптеках – ажиотаж. Украинцы тратят большие суммы денег на лекарства. Потому, правительство закупает слишком мало вакцин и затягивает процесс вакцинации, — поясняет эксперт. — До конца года бесплатно будут прививать только медиков, чиновников и лиц в группе риска. Простые среднестатистические граждане бесплатных вакцин в 2021 году не получат. Следовательно, все желающие купят вакцину за свой счет и на этом наживутся поставщики и производители лекарств".

По мнению Георгия Кухалейшвили, Украина никогда не была и не будет социальным государством, несмотря на то, что данное положение указано в Конституции.

"Власть обслуживает интересы фармацевтов, а не реализует программы выдачи бесплатных лекарств для людей с редкими аутоимунными заболевания, такими как неспецифический язвенный колит, Болезнь Крона, синдром раздраженного кишечника, болезнь Иценко-Кушинга и т.д. Хотя аналогичные мероприятия успешно реализуются в США, Казахстане и России", — резюмирует эксперт.

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