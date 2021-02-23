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Главная Новости Общество медицина Названы области Украины, которые первыми получат вакцины от коронавируса
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Названы области Украины, которые первыми получат вакцины от коронавируса

Препарат будет транспортирован 11 автомобилями

сегодня, 15:47
Автор:

Елизавета Черных

Заместитель министра здравоохранения Украины Виктор Ляшко рассказал, какие области первыми смогут получить препарат для вакцинации против коронавирусного заболевания. По словам главного санитарного врача, это будут Винницкая, Черниговская, Житомирская, Черкасская и Киевская области, передает "РБК-Украина". 

Названы области Украины, которые первыми получат вакцины от коронавируса

Названы области Украины, которые первыми получат вакцины от коронавируса - фото из открытых источников

"Первыми вакцины получат Киев, Киевская область, Чернигов, Черкасская область, Житомир, Винница", — сказал Виктор Ляшко.

Замминистра также объяснил, с чем связана временная неравномерность получения регионами препарата. По его словам, все дело в логистических особенностях по маршрутам в разные области страны. Ляшко утверждает, что отправление вакцин состоится одновременно. Препарат будет транспортирован 11 автомобилями. 

Напомним, что президент Владимир Зеленский заявил, что вакцина от коронавируса AstraZeneca (Covishield) является самой эффективной и самой лучшей из всех на сегодняшний день. Covishield или AZD1222 – препарат, который является аналогом, изготовленным по лицензии Oxford-Astra Zeneca. После вакцинации вырабатывается поверхностный спайковый белок, который заставляет иммунную систему атаковать коронавирус, если он позже заразит организм. Некоторые после прививки чувствуют усталость, озноб, тошноту, головную боль.

Ранее портал "Комментарии" рассказывал, что бесплатно привиться от коронавируса смогут все желающие украинцы. Правительством страны была разработана специальная "дорожная карта", которая предусматривает приоритет вакцинации людей из группы риска, а также сотрудников "критических для государства" структур. Это связано с тем, что доступ к препарату на рынке ограниченный, и, соответственно, с невозможностью привить всех граждан одновременно.  


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Источник: https://coronavirus.rbc.ua/rus/news/nazvany-oblasti-ukrainy-kotorye-pervymi-poluchat-1614085995.html
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