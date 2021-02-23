CoviShield: что Зеленский говорит об этой вакцине

Президент Владимир Зеленский заявил, что вакцина от коронавируса AstraZeneca (Covishield) является самой эффективной и самой лучшей из всех на сегодняшний день. Об этом он сообщил в ходе пресс-конференции, проведенной во время Всеукраинского форума "Украина 30. Инфраструктура".

В Украину завезут 500 тысяч доз вакцины CoviShield - фото: из открытых источников

Так, по словам главы государства, вакцина следует в Украину из Индии. На сегодняшний день она уже в пути. Первая партия содержит 500 тысяч доз вакцин. Ожидается, что уже сегодня она будет завезена в Украину. Однако точно сказать пока нельзя. Это связано с тем, что самолет летит не напрямую в Украину из-за некоторых логистических проблем.

Covishield или AZD1222 –препарат является аналогом, изготовленным по лицензии Oxford-Astra Zeneca. После вакцинации вырабатывается поверхностный спайковый белок, который заставляет иммунную систему атаковать коронавирус, если он позже заразит организм. Некоторые после прививки чувствуют усталость, озноб, тошноту, головную боль.

Вчера, 22 февраля 2021, в МОЗ зарегистрировали вакцину против COVID-19 Covishield для экстренного медицинского применения. В I-II квартале 2021 года ожидается поставка от 2,2 до 3700000 доз вакцин.

Заместитель главы Офиса Президента Кирилл Тимошенко отметил, что каждые семь или десять дней в Украину будет завозиться новая партия данной вакцины. Что касается AstraZeneca и Pfhizer, то их должны были привезти в страну в конце февраля. Однако вышло так, что дату пришлось сместить на начало марта.

Напомним, ранее сайт "Комментарии" сообщал читателям о том, что были названы привычки, которые увеличивают риск осложнений при COVID-19, а также о том, что Pfizer сделала сенсационное заявление о своей вакцине от Covid-19.









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