Главный санитарный врач страны, замминистра здравоохранения Украины Виктор Ляшко утверждает, что бесплатно привиться от коронавируса смогут все желающие украинцы. Об этом сообщает издание "Укринформ".

Стало известно, кто сможет получить вакцину от COVID-19 бесплатно - фото из открытых источников

"Государство предусмотрело то количество средств, которое необходимо для покрытия всего населения Украины старше 18 лет бесплатной и добровольной вакцинацией. Все, кто захочет вакцинироваться, – вакцинируются", — заявил Ляшко.

Однако санитарный врач также подчеркнул, что правительством страны была разработана специальная "дорожная карта", которая предусматривает приоритет вакцинации людей из группы риска , а также сотрудников "критических для государства" структур. Это связано с тем, что доступ к препарату на рынке ограниченный, и, соответственно, с невозможностью привить всех граждан одновременно.

Ляшко также рассказал, что детям профилактика против коронавирусного заболевания не предусмотрена, потому что ни один из препаратов для вакцинации не проходил клинических испытаний с участием несовершеннолетних.

Напомним, что уже в ближайшие дни Украина получит значительную поставку вакцины от коронавируса из Индии. Минздрав договорился о поставках полмиллиона доз местного препарата для обеспечения потребностей украинского населения.

Вакцина COVISHIELD не является столь разрекламированной, как большинство других препаратов типа американской "Phizer" или даже скандально известной российской "Спутник V". О ней трудно отыскать детальные сведения, и все же сообщаем некоторые подробности. Во-первых, COVISHIELD — это препарат индийского производства, впрочем в его разработке значительную роль сыграли представители компании AstraZeneca (создатели одноименной вакцины от COVID-19 — ред.) и ученые университета Оксфорда. Во-вторых, препарат, как и большинство других, еще проходит конечные этапы проверок в лабораториях. Впрочем, по мнению иностранных фармрегуляторов, его эффективность достигает 72%.





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