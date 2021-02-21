logo
lang

Язык

Русский

Coinspot 21.02.2021

BTC/USD

57561.46

ETH/USD

1960.30

LTC/USD

228.23

НБУ 21.02.2021

USD/UAH

28.00

EUR/UAH

33.90

RUB/UAH

0.40

lang

Язык

UA RU
youtube telegram
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Спецпроекты
rating_icon

Comm:ratings
piar

PRиобщайся
Comm:franchise

Comm: franchise
Главная Новости Общество медицина Стало известно, кто сможет получить вакцину от COVID-19 бесплатно
commentss НОВОСТИ Все новости

Стало известно, кто сможет получить вакцину от COVID-19 бесплатно

Детям профилактика против коронавирусного заболевания не предусмотрена

сегодня, 18:08
Автор:

Елизавета Черных

Главный санитарный врач страны, замминистра здравоохранения Украины Виктор Ляшко утверждает, что бесплатно привиться от коронавируса смогут все желающие украинцы. Об этом сообщает издание "Укринформ". 

Стало известно, кто сможет получить вакцину от COVID-19 бесплатно

Стало известно, кто сможет получить вакцину от COVID-19 бесплатно - фото из открытых источников

"Государство предусмотрело то количество средств, которое необходимо для покрытия всего населения Украины старше 18 лет бесплатной и добровольной вакцинацией. Все, кто захочет вакцинироваться, – вакцинируются", — заявил Ляшко. 

Однако санитарный врач также подчеркнул, что правительством страны была разработана специальная "дорожная карта", которая предусматривает приоритет вакцинации людей из группы риска , а также сотрудников "критических для государства" структур. Это связано с тем, что доступ к препарату на рынке ограниченный, и, соответственно, с невозможностью привить всех граждан одновременно. 

Ляшко также рассказал, что детям профилактика против коронавирусного заболевания не предусмотрена, потому что ни один из препаратов для вакцинации не проходил клинических испытаний с участием несовершеннолетних. 

Напомним, что уже в ближайшие дни Украина получит значительную поставку вакцины от коронавируса из Индии. Минздрав договорился о поставках полмиллиона доз местного препарата для обеспечения потребностей украинского населения.   

Вакцина COVISHIELD не является столь разрекламированной, как большинство других препаратов типа американской "Phizer" или даже скандально известной российской "Спутник V". О ней трудно отыскать детальные сведения, и все же сообщаем некоторые подробности. Во-первых, COVISHIELD — это препарат индийского производства, впрочем в его разработке значительную роль сыграли представители компании AstraZeneca (создатели одноименной вакцины от COVID-19 — ред.) и ученые университета Оксфорда. Во-вторых, препарат, как и большинство других, еще проходит конечные этапы проверок в лабораториях. Впрочем, по мнению иностранных фармрегуляторов, его эффективность достигает 72%.



Читайте Комментарии в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3194733-bezplatne-seplenna-vid-koronavirusu-zroblat-usim-ohocim-lasko.html
Теги:
comments

Обусуждения

comments.ua
comments.ua
comments.ua

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!
МНЕНИЯ СТАТЬИ