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Главная Новости Общество медицина Украина получит индийскую вакцину COVISHIELD: что о ней известно
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Украина получит индийскую вакцину COVISHIELD: что о ней известно

Эффективность этой вакцины превышает 70%

сегодня, 22:40
Автор:

Вечканова Елена

Уже в ближайшие дни Украина получит значительную поставку вакцины от коронавируса из Индии. Минздрав договорился о поставках полмиллиона доз местного препарата для обеспечения потребностей украинского населения. Об этом информируют представители посольства Индии в Украине.

Украина получит индийскую вакцину COVISHIELD: что о ней известно

Украина получит полмиллиона доз индийской вакцины COVISHIELD. Фото: Facebook

500 тысяч доз вакцины — именно с такими результатами индийско-украинской договоренности на Родину вернется министр здравоохранения Максим Степанов. Как известно, на днях чиновник отправился за границу, чтобы лично контролировать процесс получения препарата от коронавируса.

Вакцина COVISHIELD не является столь разрекламированной, как большинство других препаратов типа американской "Phizer" или даже скандально известной российской "Спутник V". О ней трудно отыскать детальные сведения, и все же сообщаем некоторые подробности.

Во-первых, COVISHIELD — это препарат индийского производства, впрочем в его разработке значительную роль сыграли представители компании AstraZeneca (создатели одноименной вакцины от COVID-19 — ред.) и ученые университета Оксфорда.

Во-вторых, препарат, как и большинство других, еще проходит конечные этапы проверок в лабораториях. Впрочем, по мнению иностранных фармрегуляторов, его эффективность достигает 72%.

В-третьих, Украина хоть и получит столь большую поставку вакцины первой из всех стран мира, договоренность об использовании COVISHIELD имеют и другие государства. В частности, это Афганистан, Бангладеш и Аргентина. Также одним из вероятных партнеров Индии была Южно-Африканская Республика, впрочем в последний момент правительство отказалось от договоренностей по поставкам вакцины.

Если дословно переводить название препарата COVISHIELD, то получится, что создатели назвали свою разработку "щитом от COVID-19".

Интересно, что, по сообщению индийского посольства, к разработчикам вакцины лично обращался президент Владимир Зеленский. Также значительную поддержку для заключения соглашения предоставил посол Индии в Украине Партха Сатпатхи.

Напомним, ранее "Комментарии" сообщали, что компания Pfizer сделала сенсационное заявление о собственной вакцину от коронавируса.

Также на портале можно узнать, кому не стоит вакцинироваться от COVID-19, по мнению иммунолога.


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Источник: https://www.facebook.com/IndiaInUkraine/posts/1853554184797815
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