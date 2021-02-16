Вакцинироваться против коронавирусного заболевания противопоказано тем, кто на момент прививки болеет COVID-19 или любой другой болезнью в острой фазе либо недавно перенес заболевание. В целом прививаться не рекомендуется тем, у кого диагностирована острая инфекция. Об этом рассказал доктор-иммунолог Борис Донской в эфире 24 канала, передает ТСН.

Иммунолог назвал противопоказания для вакцинации от коронавируса - фото из открытых источников

По словам специалиста, при наличии заболевания не исключается риск появления определенных реакций организма, которые пациент может связывать с последствиями вакцинации. Врач считает, что во время острого течения заболевания лучше не прививаться, пока болезнь полностью не уйдет.

"Это универсальное противопоказание для любой прививки — нельзя ее делать в остром состоянии любой инфекции", — уверяет специалист.

Более того, иммунолог также не рекомендует прививаться всем, кто имеет аллергию, особенно на некоторые составляющие препарата, особенно на полиэтиленгликоль.

Напомним, что вакцинация от коронавируса пока является единственной возможностью преодолеть пандемию. Такое мнение выразила народный депутат от фракции "Слуга народа" Елена Мошенец. По мнению политика, болезнь COVID-19 является "оспой современности". Как известно, в конце ХVIII века эпидемия оспы унесла миллионы жизней по всей Европе. Болезнь удалось преодолеть благодаря изобретению вакцины — ее автором стал врач Джеймс Фиппс.

Ранее интернет-издание "Комментарии" сообщало, что глава Минздрава Украины Максим Степанов сообщил, что поставка вакцин против коронавирусного заболевания задерживается, однако подчеркнул, что процесс отгрузки вакцин для Украины уже идет.









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