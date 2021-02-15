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Вакцина немножко задерживается, – Степанов назвал новые даты вакцинации от COVID-19 в Украине

Процесс отгрузки вакцин для Украины уже идет

сегодня, 18:06
Автор:

Елизавета Черных

Глава Минздрава Украины Максим Степанов сообщил, что поставка вакцин против коронавирусного заболевания задерживается, однако подчеркнул, что процесс отгрузки вакцин для Украины уже идет. Об этом сообщает "24 Канал". 

Вакцина немножко задерживается, – Степанов назвал новые даты вакцинации от COVID-19 в Украине

Максим Степанов - фото из открытых источников

Так, министр отметил, что первые препараты против COVID-19 страна может получить немного позже ранее объявленного срока, а именно 16–17 февраля: 

"Я говорил, что с 15 февраля начнется вакцинация. Это дата, которую я лично называл, исходя из поставки вакцин. Источники поставок вакцин – это COVAX, согласно контракту. Вакцина немножко задерживается. Где-то 16–17 февраля мы ожидаем вакцину в Украине”, — сказал глава Министерства здравоохранения. 

Максим Степанов также отметил, что процесс отгрузки вакцин для Украины уже начался. В этом месяце нам должны поставить миллион доз препарата, а в марте следующую партию. 

Напомним, что вакцинация от коронавируса пока является единственной возможностью преодолеть пандемию. Такое мнение выразила народный депутат от фракции "Слуга народа" Елена Мошенец. По мнению политика, болезнь COVID-19 является "оспой современности". Как известно, в конце ХVIII века эпидемия оспы унесла миллионы жизней по всей Европе. Болезнь удалось преодолеть благодаря изобретению вакцины — ее автором стал врач Джеймс Фиппс.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что известный украинский врач и телеведущий Евгений Комаровский выразил свое мнение относительно российской вакцины против коронавируса "Спутник V". По словам специалиста, этот препарат нельзя рекомендовать к применению.



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Источник: https://healthy.24tv.ua/ru/vakcina-nemnozhko-zaderzhivaetsja-stepanov-nazval-novye-daty_n1542922
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