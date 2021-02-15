Почему украинцам важно вакцинироваться от коронавируса — эксперт

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Вечканова Елена
Вакцинация от коронавируса пока является единственной возможностью преодолеть пандемию. Такое мнение для портала "Комментарии" выразила народный депутат от фракции "Слуга народа" Елена Мошенец.
Вакцинация — единственный способ победить коронавирус. Фото: BBC Україна
По мнению политика, болезнь COVID-19 является "оспой современности". Как известно, в конце ХVIII века эпидемия оспы унесла миллионы жизней по всей Европе. Болезнь удалось преодолеть благодаря изобретению вакцины — ее автором стал врач Джеймс Фиппс. Препарату от оспы, как и сейчас многим вакцинам от коронавируса, доверяли с чрезвычайной осторожностью, вакцинироваться хотел не каждый. Впрочем, только благодаря профилактическим прививкам болезнь заставили отступить.
На таком простом примере депутат проводит параллели с современностью. Елена Мошенец уверена — именно благодаря вакцинации сейчас очень трудно встретить больных с тифом, полиомиелитом, эпидемическим паротитом и тому подобное. Коронавирус следует отправить в эту же когорту болезней. В то же время есть немало стран мира, где значительная часть населения просто отказывается от прививок против COVID-19.
На мнение 40% граждан, убеждена Мошенец, влияет российская дезинформация, связанная и с вакцинацией, и с коронавирусом в частности. Нардеп думает, что объяснений о необходимости сделать прививки от COVID-19, важности такой профилактики, плюсах и минусах препаратов в украинском медиапространстве должно быть гораздо больше.
Напомним, ранее "Комментарии" сообщали, что уже с 15 февраля в Украине должна начаться массовая вакцинация населения от коронавируса. Первыми препарат получат работники медицинской сферы, которые лечат ковидных больных.
Также на портале можно узнать, почему доктор Комаровский раскритиковал российскую вакцину "Спутник V". Между прочим, препарат производства РФ официально запретили регистрировать и использовать на территории Украины.
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