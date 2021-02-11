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"Могли проср * ты все, что только можно" - Комаровский раскритиковал российскую вакцину

Врач считает, что вакцинироваться препаратом "Спутник V" - рискованно

сегодня, 13:05
Автор:

Кириєнко Анна

Известный украинский врач и телеведущий Евгений Комаровский выразил свое мнение относительно российской вакцины против коронавируса "Спутник V" в интервью "Гордону".

"Могли проср * ты все, что только можно" - Комаровский раскритиковал российскую вакцину

Стоит ли вакцинироваться препаратом Спутник V - Комаровский. Фото: tsn.ua

По словам специалиста, этот препарат нельзя рекомендовать к применению.

"Спутник V" — я предполагаю, что это хорошая вакцина. При этом, зная, как реализуется международный маркетинг в российской фармпромышленности, я понимаю, что они могли проср * ты, извините, все, что только можно ", — отметил он.

У врача возникает вопрос, почему об этой вакцине почти ничего не известно. Предполагается, что она или просто некачественная, или в России плохо осуществляется информполитика.

Комаровский отмечает, что в любом случае, если вакцина еще проходит испытания, она имеет определенные недостатки.

"Действительно, я сегодня не могу рекомендовать своим зрителям "Спутник V ". Не потому, что это российская вакцина, а прежде всего потому, что у меня нет нормальных, цивилизованных протоколов, статей, по которым я бы понимал, как проходят испытания." — подчеркнул эксперт.

К тому же врач напомнил, что российские власти планировали в ближайшее время привить 30 миллионов человек, но в реальности получило вакцину гораздо меньше людей.

Напомним, что в Украине на официальном уровне запретили использовать вакцины от коронавируса, изготовленные в России. Соответствующее постановление Кабинета министров №95 на официальном сайте госучреждения. Детали можно прочитать на нашем сайте.

Также "Комментарии" сообщал, что пятый президент Украины Петр Порошенко сделал мрачный прогноз относительно вакцинации. По его словам, Украина может последней завершить массовую вакцинацию всех европейских государств. Почему политик так считает, читайте здесь.


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Источник: https://gordonua.com/ukr/publications/komarovskiy-sindrom-llaronova-ya-spostergayu-v-sebe-ostann-rokv-pyat-1536082.html
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