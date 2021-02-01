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Когда в Украине начнется вакцинация от коронавируса: названа дата

В Министерстве здравоохранения уже начали переговоры с поставщиком американской вакцины

сегодня, 12:55
Автор:

Вечканова Елена

Уже в середине февраля украинских медиков начнут вакцинировать американским препаратом от коронавируса Pfizer\BioTech. Такую информацию обнародовал народный депутат, председатель комитета Верховной Рады Украины по вопросам здоровья нации Михаил Радуцкий в личном Telegram-канале.

Когда в Украине начнется вакцинация от коронавируса: названа дата

Украинцев начнут вакцинировать от коронавируса после Дня всех влюбленных. Фото из открытых источников

По сообщению Радуцкого, уже с сегодняшнего дня, 1 февраля, представители Министерства здравоохранения начали переговоры с производителем вакцины Pfizer\BioTech. В Минздраве надеются как можно быстрее уладить любые проблемные вопросы, касающиеся поставок медпрепарата в Украину.

"По данным министерства, ориентировочная дата старта вакцинации — 15 февраля. Она начнется почти сразу, как только препарат физически попадет в страну", — отметил Михаил Радуцкий.

Также чиновник сообщил, что за эти две недели должны закончить регистрацию препарата на территории государства. Вполне вероятно, что не совсем простую процедуру удастся провести всего за несколько дней.

Радуцкий отмечает, что вакцина Pfizer\BioTech — одна из лучших в мире, и Украина обязательно получит часть доз, на которую заключена договоренность. По мнению нардепа, это очень хорошо, что вакцинация украинцев начнется надежным препаратом.

Напомним, как уже сообщали "Комментарии", поставки вакцины Pfizer\BioTech стали возможным благодаря сотрудничеству Украины с мировой инициативой COVAX. Целью организации является защита человечества от коронавируса, также заключается и в производстве и распространении вакцины. По информации главного санитарного врача Виктора Ляшко, в феврале Украина ожидает получить 117 000 доз препарата Pfizer\BioTech.

Также на портале можно узнать, что думает о российской вакцине от коронавируса "Спутник V" президент Владимир Зеленский.


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Источник: https://t.me/radutsky/518
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