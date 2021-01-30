Украина получит американскую вакцину от коронавируса: известно, кого ею вакцинируют

В феврале 2021 года Украина одной из первых получит вакцину от коронавируса американской компании Pfizer-BioNTech. Радостными новостями поделился главный санитарный врач страны Виктор Ляшко на личной странице в соцсети Facebook.

Украинские медики получает американскую вакцину от коронавируса. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Поступления вакцины стало возможным благодаря участию Украины в мировой инициативе COVAX. Как уже сообщали "Комментарии", это организация, созданная на платформе Глобального альянса по вакцинам и иммунизации. Задача COVAX — целенаправленная борьба с коронавирусом, в частности производство и распространение вакцины.

Украина была одной из 150 стран, которые вообще подключились к указанной инициативе. Также представители власти делали заявку на получение вакцины от COVID-19 для украинцев в первой волне. По информации Виктора Ляшко, Украина вошла в число 18 государств, которые уже в феврале первыми бесплатно получат вакцину Pfizer.

Первая партия будет содержать 117000 доз необходимых лекарств. Как утверждает Ляшко, в первую очередь прививки американской вакциной получат медицинские работники, которые непосредственно занимаются лечением коронавирусных больных.

"Параллельно, в течение первого полугодия, начиная с февраля, мы сможем получить от 2,2 до 3,7 млн доз вакцины AstraZeneca / Oxford для следующих этапов кампании. И это только в рамках механизма COVAX ", — добавил Виктор Ляшко.

Интересно, что мировая инициатива имеет довольно амбициозные планы. К концу 2021 года COVAX планируют обеспечить поставку около двух миллиардов доз вакцины разных производителей в большинство стран мира. Приятно понимать, что и Украина — среди них.

Ранее "Комментарии" сообщали, что глава Минздрава Максим Степанов отказался от регистрации российской вакцины "Спутник V" в Украине.

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