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Главная Новости Общество медицина Украина получит американскую вакцину от коронавируса: известно, кого ею вакцинируют
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Украина получит американскую вакцину от коронавируса: известно, кого ею вакцинируют

Известно, что американскую вакцину от коронавируса Украина получит безвозмездно

сегодня, 17:15
Автор:

Вечканова Елена

В феврале 2021 года Украина одной из первых получит вакцину от коронавируса американской компании Pfizer-BioNTech. Радостными новостями поделился главный санитарный врач страны Виктор Ляшко на личной странице в соцсети Facebook.

Украина получит американскую вакцину от коронавируса: известно, кого ею вакцинируют

Украинские медики получает американскую вакцину от коронавируса. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Поступления вакцины стало возможным благодаря участию Украины в мировой инициативе COVAX. Как уже сообщали "Комментарии", это организация, созданная на платформе Глобального альянса по вакцинам и иммунизации. Задача COVAX — целенаправленная борьба с коронавирусом, в частности производство и распространение вакцины.

Украина была одной из 150 стран, которые вообще подключились к указанной инициативе. Также представители власти делали заявку на получение вакцины от COVID-19 для украинцев в первой волне. По информации Виктора Ляшко, Украина вошла в число 18 государств, которые уже в феврале первыми бесплатно получат вакцину Pfizer.

Первая партия будет содержать 117000 доз необходимых лекарств. Как утверждает Ляшко, в первую очередь прививки американской вакциной получат медицинские работники, которые непосредственно занимаются лечением коронавирусных больных.

"Параллельно, в течение первого полугодия, начиная с февраля, мы сможем получить от 2,2 до 3,7 млн доз вакцины AstraZeneca / Oxford для следующих этапов кампании. И это только в рамках механизма COVAX", — добавил Виктор Ляшко.

Интересно, что мировая инициатива имеет довольно амбициозные планы. К концу 2021 года COVAX планируют обеспечить поставку около двух миллиардов доз вакцины разных производителей в большинство стран мира. Приятно понимать, что и Украина — среди них.

Ранее "Комментарии" сообщали, что глава Минздрава Максим Степанов отказался от регистрации российской вакцины "Спутник V" в Украине.

Также на портале можно узнать, когда Верховная Рада приняла законопроект об ускорении сроков вакцинации против COVID-19 и что это значит.


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Источник: https://www.facebook.com/viktor.liashko/posts/2240159859449459
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