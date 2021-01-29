«Можете истерить еще очень долго»: Степанов пояснил, использует ли Украина российскую вакцину от коронавируса

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Вечканова Елена
29 января министр здравоохранения Украины Максим Степанов сообщил, что российскую вакцину от коронавируса "Спутник V" не будут использовать в Украине. Об этом чиновник заявил во время очередного утреннего брифинга Минздраве.
Российскую вакцину от коронавируса регистрировать в Украине не собираются. Фото: REUTERS
Информация прозвучала в ответ представителям нескольких политических партий, различными способами манипулирующих на теме вакцинации.
Также министр отметил, что представители другой партии постоянно пытаются поймать "хайп" на вопросе вакцинации от COVID 19. Так, одна из депутаток политсилы (Степанов не назвал, какой именно) на днях утверждала, что вовремя прививки украинцы, скорее всего, не получат.
Максим Степанов добавил, что ни одна критика или манипуляции не позволят нарушить установленные сроки начала получения украинцами вакцины от коронавируса.
Напомним, ранее "Комментарии" анализировали, сколько средств Украина может потратить для распространения информации об особенностях вакцинации от коронавируса. Также на портале можно узнать, какое же открытие ученых можно с легкостью назвать "ахиллесовой пятой" коронавируса, избавившись от которой можно победить пандемию.
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