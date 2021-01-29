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«Можете истерить еще очень долго»: Степанов пояснил, использует ли Украина российскую вакцину от коронавируса

Чиновник отреагировал на необоснованные упреки нескольких политических сил относительно вакцинации украинцев от коронавируса

сегодня, 13:16
Автор:

Вечканова Елена

29 января министр здравоохранения Украины Максим Степанов сообщил, что российскую вакцину от коронавируса "Спутник V" не будут использовать в Украине. Об этом чиновник заявил во время очередного утреннего брифинга Минздраве.

«Можете истерить еще очень долго»: Степанов пояснил, использует ли Украина российскую вакцину от коронавируса

Российскую вакцину от коронавируса регистрировать в Украине не собираются. Фото: REUTERS

Информация прозвучала в ответ представителям нескольких политических партий, различными способами манипулирующих на теме вакцинации.

"Одна политическая сила устроила просто какую-то истерию по поводу регистрации российской вакцины "Спутник V". Сразу могу сказать — можете истерить еще очень долго. Никто российскую вакцину в стране регистрировать не будет", — подчеркнул Степанов.

Также министр отметил, что представители другой партии постоянно пытаются поймать "хайп" на вопросе вакцинации от COVID 19. Так, одна из депутаток политсилы (Степанов не назвал, какой именно) на днях утверждала, что вовремя прививки украинцы, скорее всего, не получат.

"Я понимаю, что, наверное, вы судите по себе... Но все это не добавляет [уверенности — ред.] насчет вакцинации. Вы просто в очередной раз хайпуете, пытаетесь, по крайней мере, на здоровье людей. Вакцинация в стране начнется вовремя [...] — в феврале 2021-го", — отметил чиновник.

Максим Степанов добавил, что ни одна критика или манипуляции не позволят нарушить установленные сроки начала получения украинцами вакцины от коронавируса.

Напомним, ранее "Комментарии" анализировали, сколько средств Украина может потратить для распространения информации об особенностях вакцинации от коронавируса. Также на портале можно узнать, какое же открытие ученых можно с легкостью назвать "ахиллесовой пятой" коронавируса, избавившись от которой можно победить пандемию.


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Источник: https://www.facebook.com/moz.ukr/videos/3520314401429049
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