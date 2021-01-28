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«Ахиллесова пята» коронавируса: ученые выяснили, как победить болезнь

Исследователи уверены: их открытие поможет победить не только коронавирус, но и любые возможные пандемии в будущем

сегодня, 20:01
Автор:

Вечканова Елена

Американские ученые из Медицинского центра университета Валндербильта и Техасского медицинского отделения в Галвестоне совершили открытие, которое поможет победить пандемию коронавируса. Об исследованиях, во время которых выявлена "ахиллесова пята" COVID-19, сообщает специализированное издание Medical Xpress.

«Ахиллесова пята» коронавируса: ученые выяснили, как победить болезнь

Новое открытие поможет ученым окончательно одолеть коронавирус. Фото: cmi-supply.com

Ученые работали с коронавирусом на молекулярном уровне, пытаясь выяснить его природу и вероятность мутаций. Впрочем неожиданное открытие изменило структуру исследования.

Как оказалось, в структуре коронавируса содержится фермент екзорибонуклеазы со сложным аббревиатурным названием nsp14-ExoN. Именно эта часть вируса отвечает за его "ремонт", то есть исправление ошибок в последовательности РНК, перемешивает частицы собственного генома и может даже пользоваться генами из штаммов других вирусов. Именно благодаря этому коронавирус и способен постоянно мутировать, приспосабливаясь к окружающей среде.

Ученые убеждены: чтобы избавить человечество от пандемии, необходимо как можно быстрее найти способ уничтожить описанный фермент. Структурную частичку nsp14-ExoN, так называемый "корректор коронавируса", уже окрестили важной мишенью в борьбе с COVID 19.

"Если вы можете найти препарат, который предотвращает рекомбинации РНК, вы действительно остановили вирус. Это действительно интригует с точки зрения того, что мы понимаем об адаптации и эволюции вирусов", — отметил соавтор исследования Эндрю Раут.

Ранее "Комментарии" собрали в одном материале все возможные симптомы "британского" коронавируса. Также на портале можно узнать, когда в Украине начнется вакцинация от COVID -19.


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Источник: https://medicalxpress.com/news/2021-01-door-covid-.html
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