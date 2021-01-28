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Особые симптомы "британского" штамма коронавируса: врачи их перечислили

Ученые сравнили данные с симптомами тех, кто заразился "оригинальным" штаммом коронавируса

сегодня, 15:51
Автор:

Любовь Блажко

У британского штамма коронавируса есть основные симптомы: сильная усталость, кашель, боль в горле, иногда потеря обоняния. Об этом пишет BBC. 

Особые симптомы "британского" штамма коронавируса: врачи их перечислили

Особые симптомы "британского" штамма коронавируса. Фото: bbc.com

Национальная статистическая служба Великобритании детально проанализировала данные 3,5 тысяч жителей Англии, которые заразились новым штаммом вируса. Сообщается, что данные были отобраны случайным способом. Затем ученые сравнили их результаты с результатами китайского вируса, и пришли к следующим выводам: 

- 35 процентов кашляли;

- 32 процента чувствовали усталость;

- у 25 процентов была боль в теле и мышцах;

- 21, 8 процентов жаловались на боль в горле. 

Из 2,5 тыс. человек, которые заразились китайским штаммом коронавируса:

- 28 процентов кашляли;

- 19 процентов жаловались на боль в горле;

- 29 процентов чувствовали усталость;

- 21 процент жаловался на боль в теле и мышцах

Кроме того, специалисты заявили, что из-за нового штамма у больных исчезла вкусовая чувствительность, а у 15 процентов пропало обоняние. 

Что касается таких симптомов как затрудненное дыхание, головная боль, рвота и диарея, то они оказались идентичными со "старым" штаммом коронавируса. 

Как сообщало издание "Комментарии", какое самое важное правило в лечении COVID-19. Заниматься лечением коронавируса необходимо всеми доступными методами вовремя – это поможет избежать ухудшения состояния в будущем. Такое заявление на своей странице в социальных сетях сделала ведущий инфекционист Минздрава Ольга Голубовская. 
По ее словам, все рекомендации, которые она давала еще в самом начале пандемии, были правильными.
"Во всем мире начинают признавать тот очевидный факт, о котором я говорила с самого начала в своих многочисленных лекциях и из-за чего настаивала на "недоказанных" протоколах – лечить COVID-19 всеми доступными методами надо вовремя, предотвращая всеми известными методами тяжелые и критические состояния", – говорится в сообщении. 


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Источник: https://www.bbc.com/russian/news-55829840
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