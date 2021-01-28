Особые симптомы "британского" штамма коронавируса: врачи их перечислили

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Любовь Блажко
У британского штамма коронавируса есть основные симптомы: сильная усталость, кашель, боль в горле, иногда потеря обоняния. Об этом пишет BBC.
Особые симптомы "британского" штамма коронавируса. Фото: bbc.com
Национальная статистическая служба Великобритании детально проанализировала данные 3,5 тысяч жителей Англии, которые заразились новым штаммом вируса. Сообщается, что данные были отобраны случайным способом. Затем ученые сравнили их результаты с результатами китайского вируса, и пришли к следующим выводам:
- 35 процентов кашляли;
- 32 процента чувствовали усталость;
- у 25 процентов была боль в теле и мышцах;
- 21, 8 процентов жаловались на боль в горле.
Из 2,5 тыс. человек, которые заразились китайским штаммом коронавируса:
- 28 процентов кашляли;
- 19 процентов жаловались на боль в горле;
- 29 процентов чувствовали усталость;
- 21 процент жаловался на боль в теле и мышцах
Кроме того, специалисты заявили, что из-за нового штамма у больных исчезла вкусовая чувствительность, а у 15 процентов пропало обоняние.
Что касается таких симптомов как затрудненное дыхание, головная боль, рвота и диарея, то они оказались идентичными со "старым" штаммом коронавируса.
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