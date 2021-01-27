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Какое самое важное правило в лечении COVID-19: ответ Голубовской

При лечении больных коронавирусом нет времени ждать

сегодня, 18:29
Автор:

Любовь Блажко

Заниматься лечением коронавируса необходимо всеми доступными методами вовремя – это поможет избежать ухудшения состояния в будущем. Такое заявление на своей странице в социальных сетях сделала ведущий инфекционист Минздрава Ольга Голубовская. 

Какое самое важное правило в лечении COVID-19: ответ Голубовской

Лечение коронавируса. Фото: unsplash

По ее словам, все рекомендации, которые она давала еще в самом начале пандемии, были правильными. 

"Во всем мире начинают признавать тот очевидный факт, о котором я говорила с самого начала в своих многочисленных лекциях и из-за чего настаивала на "недоказанных" протоколах – лечить COVID-19 всеми доступными методами надо вовремя, предотвращая всеми известными методами тяжелые и критические состояния", – говорится в сообщении. 

Голубовская акцентировала внимание на том, что когда речь идет о лечении больного коронавирусом, то это не тот случай, когда стоит ждать и медлить. 

"Это уменьшает нагрузку на отделения интенсивной терапии и повышает выживаемость", – объяснила свою точку зрения специалист. 

Как сообщало издание "Комментарии", самый страшный из трех сценариев развития пандемии. В будущем коронавирус может развиваться по 3 сценариям. Такое заявление сделала врач-инфекционист, внештатный специалист Министерства здравоохранения Украины (Минздрав) Ольга Голубовская в эфире телеканала "Украина 24". Самый страшный из которых – ежегодный рост смертности.

Также мы писали, почему украинцы боятся делать прививки против COVID-19. Украинцы не хотят делать прививки против коронавируса, потому что перестали доверять государственным институтам.Такое заявление сделала врач-инфекционист, внештатный советник Министерства здравоохранения (Минздрава) Ольга Голубовская в эфире телеканала "Прямой". 


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Источник: https://www.facebook.com/ogolubovska/posts/1768537106639869
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