Какое самое важное правило в лечении COVID-19: ответ Голубовской

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Любовь Блажко
Заниматься лечением коронавируса необходимо всеми доступными методами вовремя – это поможет избежать ухудшения состояния в будущем. Такое заявление на своей странице в социальных сетях сделала ведущий инфекционист Минздрава Ольга Голубовская.
Лечение коронавируса. Фото: unsplash
По ее словам, все рекомендации, которые она давала еще в самом начале пандемии, были правильными.
Голубовская акцентировала внимание на том, что когда речь идет о лечении больного коронавирусом, то это не тот случай, когда стоит ждать и медлить.
Как сообщало издание "Комментарии", самый страшный из трех сценариев развития пандемии. В будущем коронавирус может развиваться по 3 сценариям. Такое заявление сделала врач-инфекционист, внештатный специалист Министерства здравоохранения Украины (Минздрав) Ольга Голубовская в эфире телеканала "Украина 24". Самый страшный из которых – ежегодный рост смертности.
Также мы писали, почему украинцы боятся делать прививки против COVID-19. Украинцы не хотят делать прививки против коронавируса, потому что перестали доверять государственным институтам.Такое заявление сделала врач-инфекционист, внештатный советник Министерства здравоохранения (Минздрава) Ольга Голубовская в эфире телеканала "Прямой".
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