Самый страшный из трех сценариев развития пандемии: Голубовская озвучила его

В будущем коронавирус может развиваться по 3 сценариям. Такое заявление сделала врач-инфекционист, внештатный специалист Министерства здравоохранения Украины (Минздрав) Ольга Голубовская в эфире телеканала "Украина 24". Самый страшный из которых – ежегодный рост смертности.

Самый страшный из трех сценариев развития пандемии. Фото: unsplash

Кроме того, она сообщила, что вирус может исчезнуть сам по себе. Подобный случай уже был с вирусом SARS-CoV. Но сама специалист считает, что скорее всего осуществится второй вариант развития событий.

Через 2 года после появления вируса заболевание станет сезонным и наибольшую опасность будет предоставлять для людей, которые находятся в зоне риска – пожилых людей.

"Одно из неприятных событий – вирус возник от животных, от летучих мышей и панголинов. Но сейчас он передается от человека к человеку. Если он начнет передаваться от человека к животному, как с норками случилось, и наоборот, это уже будет совсем другая история. И мы уже не сможем с ним практически справиться. Все зоонозы вызывают очень тяжелые формы заболевания. Помните птичий грипп? Как поголовье птиц уничтожали? Как норок? Потому что это очень большой риск", – объяснила Голубовская.





Как сообщало издание "Комментарии", почему украинцы боятся делать прививки против COVID-19. Украинцы не хотят делать прививки против коронавируса, потому что перестали доверять государственным институтам.Такое заявление сделала врач-инфекционист, внештатный советник Министерства здравоохранения (Минздрава) Ольга Голубовская в эфире телеканала "Прямой".

"Люди считают, что привезут не ту вакцину. Вот сколько можно выдерживать эти бесконечные скандалы, что какие-то вакцини поступают в регионы просроченными, где-то была нарушена холодовая цепь".

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