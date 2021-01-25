Самый страшный из трех сценариев развития пандемии: Голубовская озвучила его

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Любовь Блажко
В будущем коронавирус может развиваться по 3 сценариям. Такое заявление сделала врач-инфекционист, внештатный специалист Министерства здравоохранения Украины (Минздрав) Ольга Голубовская в эфире телеканала "Украина 24". Самый страшный из которых – ежегодный рост смертности.
Самый страшный из трех сценариев развития пандемии. Фото: unsplash
Кроме того, она сообщила, что вирус может исчезнуть сам по себе. Подобный случай уже был с вирусом SARS-CoV. Но сама специалист считает, что скорее всего осуществится второй вариант развития событий.
Через 2 года после появления вируса заболевание станет сезонным и наибольшую опасность будет предоставлять для людей, которые находятся в зоне риска – пожилых людей.
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