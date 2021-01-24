Почему украинцы боятся делать прививки против COVID-19: объяснение Голубовской

Язык
Coinspot 24.01.2021
BTC/USD
31470.24
ETH/USD
1338.56
LTC/USD
136.22
НБУ 24.01.2021
USD/UAH
28.35
EUR/UAH
34.40
RUB/UAH
0.40
Рубрики
МЕНЮ
Любовь Блажко
Украинцы не хотят делать прививки против коронавируса, потому что перестали доверять государственным институтам.Такое заявление сделала врач-инфекционист, внештатный советник Министерства здравоохранения (Минздрава) Ольга Голубовская в эфире телеканала "Прямой".
Почему украинцы боятся делать прививки против COVID-19. Фото: unsplash
Кроме того, Голубовкая заявила, что на сегодняшний день до сих пор остается неизвестным следующее:
• полностью ли защищают антитела, вводимые с дозой вакцины, от заражения другим штаммом коронавирусной инфекции;
• какой титр антител является защитным;
• сколько времени сохранится иммунитет после сделанной прививки.
Специалист добавила, что еще рано делать выводы об эффективности какой-либо вакцины. Это станет известно только после всех кампаний. Голубовская отметила, что ей, как и всем украинцам, очень обидно, что Украина является одной из последних стран, где уже начали делать прививки против коронавируса.
Врач резюмировала, что вероятней всего, что коронавирус будет сезонным заболеванием. Что означает, что иммунизацию нужно будет проводить вовремя.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!
Обусуждения
Новости
Жора
сегодня, 20:20
Не хотят прививаться потому же, почему голосовали за лузера Зеленского. Потому, что долбойобы.
Админ
сегодня, 20:17
Врач-хуяч такую чушь может пороть только