Почему украинцы боятся делать прививки против COVID-19: объяснение Голубовской

Украинцы не хотят делать прививки против коронавируса, потому что перестали доверять государственным институтам.Такое заявление сделала врач-инфекционист, внештатный советник Министерства здравоохранения (Минздрава) Ольга Голубовская в эфире телеканала "Прямой".

Почему украинцы боятся делать прививки против COVID-19. Фото: unsplash

"Люди считают, что привезут не ту вакцину. Вот сколько можно выдерживать эти бесконечные скандалы, что какие-то вакцини поступают в регионы просроченными, где-то была нарушена холодовая цепь. Такого не должно быть. Я считаю, что это (страх перед вакцинацией) от недостатка доверия", – объяснила свою точку зрения эксперт.

Кроме того, Голубовкая заявила, что на сегодняшний день до сих пор остается неизвестным следующее:

• полностью ли защищают антитела, вводимые с дозой вакцины, от заражения другим штаммом коронавирусной инфекции;

• какой титр антител является защитным;

• сколько времени сохранится иммунитет после сделанной прививки.

Специалист добавила, что еще рано делать выводы об эффективности какой-либо вакцины. Это станет известно только после всех кампаний. Голубовская отметила, что ей, как и всем украинцам, очень обидно, что Украина является одной из последних стран, где уже начали делать прививки против коронавируса.

Врач резюмировала, что вероятней всего, что коронавирус будет сезонным заболеванием. Что означает, что иммунизацию нужно будет проводить вовремя.

Как сообщало издание "Комментарии", Голубовская назвала препарат, который спасает жизни украинцев от коронавируса. Ведущий инфекционист Украины, профессор Ольга Голубовская на своей странице в социальных сетях рассказала, какие препараты являются эффективными в борьбе с COVID-19. Было проведено новое научное исследование, которое продемонстрировало высокую эффективность препаратов.

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