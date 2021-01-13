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"Нас ждут разные сюрпризы": Голубовская дала прогноз по коронавирусу

По ее словам, COVID-19 "продолжает адаптироваться к нам, а мы - к нему"

сегодня, 18:13
Автор:

Любовь Блажко

Ведущий украинский инфекционист Ольга Голубовская  объяснила, как менялся COVID-19, начиная еще с самого первого случая – с марта 2020 года. Этой информацией она поделилась на своей странице в социальных сетях. 

"Нас ждут разные сюрпризы": Голубовская дала прогноз по коронавирусу

Голубовская дала прогноз по коронавирусу. Фото: unsplash

По ее словам, коронавирус "продолжает адаптироваться к нам, а мы — к нему".

"Будут возникать все новые и новые варианты, изменение клинического течения заболевания, нас ждут разные сюрпризы. Но мы все-таки более подготовлены и опытны, чем год назад",  — сказала специалист. 

Если во время первой волны люди были охвачены паникой и беспокойством, то потом они реагировали более спокойно на происходящие события. 

В мае-июне 2020-го увеличились случаи тяжелых форм вируса среди пациентов в пожилом возрасте (70-80 лет). Следовательно, выросла и смертность в этой возрастной категории. В больницах не хватало ресурсов и кислорода, но зато начали появляться протоколы лечения. 

Со средины лета 2020 года количество случаев заражения оставалось прежним, но участились случаи, когда у молодых людей из-за вируса возникала дыхательная недостаточность. 

В середине сентября начало увеличиваться количество тяжелых случаев заражения, это требовало активной респираторной поддержки и огромного ресурса.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, найдено слабое место COVID-19, которое поможет избежать заражения. Специалисты сделали новое заявление о коронавирусе. По их словам, у вируса есть одно слабое место – он взаимодействует с определенным ферментом в нашем организме. И если этот определенный фермент устранить, то COVID-19 попросту не сможет размножаться. Об этом пишет Merkur. 


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Источник: https://www.facebook.com/ogolubovska/posts/1755966661230247
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