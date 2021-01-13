Найдено слабое место COVID-19, которое поможет избежать заражения

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Любовь Блажко
Специалисты сделали новое заявление о коронавирусе. По их словам, у вируса есть одно слабое место – он взаимодействует с определенным ферментом в нашем организме. И если этот определенный фермент устранить, то COVID-19 попросту не сможет размножаться. Об этом пишет Merkur.
Найдено слабое место COVID-19. Фото: unsplash
Эксперты из Тюбингенского университета детально изучили компьютерную модель распространения вируса в легких, прежде чем сделать подобный вывод.
Так, ученые рассказали, что речь идет о ферменте гуанилаткиназа 1 (GK1).
Также сообщается, что в скором времени специалисты продолжат свое исследование, чтобы понять, для чего нужен этот фермент, и каким образом он взаимодействует с нашим организмом.
Они уверены, что данный научный эксперимент является очень ценным, поскольку поможет усовершенствовать вакцину от коронавируса. На данный момент эксперты совершенно точно уверены в одном: после "удаления" фермента вирус не сможет размножаться в теле человека.
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