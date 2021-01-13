Найдено слабое место COVID-19, которое поможет избежать заражения

Специалисты сделали новое заявление о коронавирусе. По их словам, у вируса есть одно слабое место – он взаимодействует с определенным ферментом в нашем организме. И если этот определенный фермент устранить, то COVID-19 попросту не сможет размножаться. Об этом пишет Merkur.

Найдено слабое место COVID-19. Фото: unsplash

Эксперты из Тюбингенского университета детально изучили компьютерную модель распространения вируса в легких, прежде чем сделать подобный вывод.

Так, ученые рассказали, что речь идет о ферменте гуанилаткиназа 1 (GK1).

Также сообщается, что в скором времени специалисты продолжат свое исследование, чтобы понять, для чего нужен этот фермент, и каким образом он взаимодействует с нашим организмом.

Они уверены, что данный научный эксперимент является очень ценным, поскольку поможет усовершенствовать вакцину от коронавируса. На данный момент эксперты совершенно точно уверены в одном: после "удаления" фермента вирус не сможет размножаться в теле человека.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, новый штамм вируса B 1.1. зафиксировали во Львове. Во Львове и области появился новый штамм коронавируса, который мутировал. Специалисты уже успели дать ему название – B 1.1. Сообщается, что новый штамм вируса, как и первый, тоже родом из Китая. Об этом пишет "Суспільне".

12 января состоялся брифинг, на котором главный эпидемиолог Львовской области Наталья Тимко заявила, что мутировавший вирус уже зафиксирован во Львове и области. По ее словам, пока что нет возможности узнать штамм или вид нового заболевания, поэтому все положительные тесты пока отправляют в Центр общественного здоровья. Уже там, в лабораторном центре, врачи попытаются определить тип вируса.



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