Новый штамм вируса B 1.1. зафиксировали во Львове: что о нем известно

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Любовь Блажко
Во Львове и области появился новый штамм коронавируса, который мутировал. Специалисты уже успели дать ему название – B 1.1. Сообщается, что новый штамм вируса, как и первый, тоже родом из Китая. Об этом пишет "Суспільне".
Новый штамм вируса B 1.1. зафиксировали во Львове. Фото: suspilne
12 января состоялся брифинг, на котором главный эпидемиолог Львовской области Наталья Тимко заявила, что мутировавший вирус уже зафиксирован во Львове и области.
По ее словам, пока что нет возможности узнать штамм или вид нового заболевания, поэтому все положительные тесты пока отправляют в Центр общественного здоровья. Уже там, в лабораторном центре, врачи попытаются определить тип вируса.
На сегодня известно о пяти штаммах коронавирусной инфекции, которые циркулируют по всей Украине. Кроме того, эксперты отмечают, что не каждый пациент с симптомами обращается за медицинской помощью. Особенно с наступлением новогодних праздников. Сообщается, что у множества людей может оказаться неустановленный коронавирус.
Также она подытожила, что на данный момент ожидается поставка вакцин во Львове, первые прививки от коронавируса сделают медикам.
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