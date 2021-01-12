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Главная Новости Общество медицина Новый штамм вируса B 1.1. зафиксировали во Львове: что о нем известно
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Новый штамм вируса B 1.1. зафиксировали во Львове: что о нем известно

Новый штамм вируса, как и первый, тоже родом из Китая

сегодня, 16:39
Автор:

Любовь Блажко

Во Львове и области появился новый штамм коронавируса, который мутировал. Специалисты уже успели дать ему название – B 1.1. Сообщается, что новый штамм вируса, как и первый, тоже родом из Китая. Об этом пишет "Суспільне".

Новый штамм вируса B 1.1. зафиксировали во Львове: что о нем известно

Новый штамм вируса B 1.1. зафиксировали во Львове. Фото: suspilne

12 января состоялся брифинг, на котором главный эпидемиолог Львовской области Наталья Тимко заявила, что мутировавший вирус уже зафиксирован во Львове и области. 

По ее словам, пока что нет возможности узнать штамм или вид нового заболевания, поэтому все положительные тесты пока отправляют в Центр общественного здоровья. Уже там, в лабораторном центре, врачи попытаются определить тип вируса. 

На сегодня известно о пяти штаммах коронавирусной инфекции, которые циркулируют по всей Украине. Кроме того, эксперты отмечают, что не каждый пациент с симптомами обращается за медицинской помощью. Особенно с наступлением новогодних праздников. Сообщается, что у множества людей может оказаться неустановленный коронавирус. 

"Пациенту с любым симптомом ОРВИ следует проходить ПЦР-исследование. Так он, в том числе обезопасит окружающих. Если окажется, что человек болен, людям, которые с ним контактировали, нужно две недели находиться на самоизоляции", — сказала Наталья Тимко. 

Также она подытожила, что на данный момент ожидается поставка вакцин во Львове, первые прививки от коронавируса сделают медикам. 

Ранее издание "Комментарии" сообщало, в Украине начали делать меньше тестов на коронавирус. С января текущего года в Украине  начали делать меньше тестов на COVID-19. В сравнении с декабрем 2020 года показатель стал ниже на целых  36%. Эксперты ответили на вопрос, почему так происходит. 


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Источник: https://suspilne.media/95245-na-lvivsini-cirkulue-odin-iz-mutovanih-tipiv-koronavirusu/
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