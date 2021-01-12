Новый штамм вируса B 1.1. зафиксировали во Львове: что о нем известно

Во Львове и области появился новый штамм коронавируса, который мутировал. Специалисты уже успели дать ему название – B 1.1. Сообщается, что новый штамм вируса, как и первый, тоже родом из Китая. Об этом пишет "Суспільне".

Новый штамм вируса B 1.1. зафиксировали во Львове. Фото: suspilne

12 января состоялся брифинг, на котором главный эпидемиолог Львовской области Наталья Тимко заявила, что мутировавший вирус уже зафиксирован во Львове и области.

По ее словам, пока что нет возможности узнать штамм или вид нового заболевания, поэтому все положительные тесты пока отправляют в Центр общественного здоровья. Уже там, в лабораторном центре, врачи попытаются определить тип вируса.

На сегодня известно о пяти штаммах коронавирусной инфекции, которые циркулируют по всей Украине. Кроме того, эксперты отмечают, что не каждый пациент с симптомами обращается за медицинской помощью. Особенно с наступлением новогодних праздников. Сообщается, что у множества людей может оказаться неустановленный коронавирус.

"Пациенту с любым симптомом ОРВИ следует проходить ПЦР-исследование. Так он, в том числе обезопасит окружающих. Если окажется, что человек болен, людям, которые с ним контактировали, нужно две недели находиться на самоизоляции", — сказала Наталья Тимко.

Также она подытожила, что на данный момент ожидается поставка вакцин во Львове, первые прививки от коронавируса сделают медикам.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, в Украине начали делать меньше тестов на коронавирус. С января текущего года в Украине начали делать меньше тестов на COVID-19. В сравнении с декабрем 2020 года показатель стал ниже на целых 36%. Эксперты ответили на вопрос, почему так происходит.

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