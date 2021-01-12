В Украине начали делать меньше тестов на коронавирус: в чём причина

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Мокрик Анастасия
С января текущего
года в Украине начали делать меньше
тестов на COVID-19. В сравнении с декабрем 2020 года показатель стал ниже на целых 36%. Эксперты
ответили на вопрос, почему так происходит.
В Украине перестали делать тесты на COVID-19 - фото: из открытых источников
Главной причиной
уменьшения тестирований могли стать праздники. Не исключено, что многие решили
переждать все праздничные выходные, и только после них отправиться по врачам.
Второй причиной эксперты называют то, что
украинцы перестали сейчас путешествовать и количество заболеваемости снизилось.
Как сообщает руководитель
клинической больницы "Феофания"
Светлана Гук, официально на
сегодняшний день полностью заполненных больниц в стране нет. Только в двух медучереждениях Киева загруженность составила более 70%. Остальные заполнены примерно на 50%.
Еще одна причина может крыться в том, что многие украинцы уже
либо переболели сами, либо же у них переболел кто-то из знакомых. А так как у некоторых
людей коронавирус проходит как обычная простуда, многие могут не придать
значения появлению симптомов и остаться на самолечении дома.
Частично на снижении числа проведенных тестов влияет и тот факт, что под конец года в государственных лабораториях не хватало тест-систем и реагентов. В связи с этим государственные лаборатории могли сократить количество тестирований.
Напомним, ранее сайт "Комментарии" сообщал читателям о том, что ученые определили эффективность вакцины от Sinovac, которую приобрела Украина, а также о том, что в Минздраве сделали заявление по поводу того, будет ли платная вакцинация от COVID-19.
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