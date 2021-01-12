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В Украине начали делать меньше тестов на коронавирус: в чём причина

Эксперты назвали возможные причины того, почему украинцы перестали сдавать тесты на коронавирус

сегодня, 15:02
Автор:

Мокрик Анастасия

С января текущего года в Украине  начали делать меньше тестов на COVID-19. В сравнении с декабрем 2020 года показатель стал ниже на целых  36%. Эксперты ответили на вопрос, почему так происходит.

В Украине начали делать меньше тестов на коронавирус: в чём причина

В Украине перестали делать тесты на COVID-19 - фото: из открытых источников

Главной причиной уменьшения тестирований могли стать праздники. Не исключено, что многие решили переждать все праздничные выходные, и только после них отправиться по врачам. Второй причиной эксперты называют то, что украинцы перестали сейчас путешествовать и количество заболеваемости снизилось.

Как сообщает руководитель клинической больницы "Феофания" Светлана Гук, официально на сегодняшний день полностью заполненных больниц в стране нет. Только в двух медучереждениях  Киева загруженность составила более 70%. Остальные заполнены примерно на 50%.

Еще одна причина  может крыться в том, что многие украинцы уже либо переболели сами, либо же у них переболел кто-то из знакомых. А так как у некоторых людей коронавирус проходит как обычная простуда, многие могут не придать значения появлению симптомов и остаться на самолечении дома.

Частично на снижении числа проведенных тестов влияет и тот факт, что под конец года в государственных лабораториях не хватало тест-систем и реагентов. В связи с этим государственные лаборатории могли сократить количество тестирований. 

Напомним, ранее сайт "Комментарии" сообщал читателям  о том, что ученые определили эффективность вакцины от Sinovac, которую приобрела Украина, а также о том, что в Минздраве сделали заявление по поводу того, будет ли платная вакцинация от COVID-19.



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Источник: https://health.unian.net/country/test-na-koronavirus-v-ukraine-pochemu-perestayut-delat-testy-na-koronavirus-v-ukraine-novosti-ukrainy-11281778.html?_ga=2.240070083.1544234197.1610439002-1807462226.1607411496
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