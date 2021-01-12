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Главная Новости Общество медицина Ученые определили эффективность вакцины от Sinovac, которую приобрела Украина
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Ученые определили эффективность вакцины от Sinovac, которую приобрела Украина

Anvisa - Национальное агентство по надзору за здоровьем в Бразилии - должно разрешить использование вакцины

сегодня, 13:24
Автор:

Елизавета Черных

Эксперты из Института Батантана сделали вывод о том, что уровень эффективности вакцины от китайского производителя Sinovac — CoronaVac — ниже 60%, но более 50%. По результатам исследования, Anvisa — Национальное агентство по надзору за здоровьем в Бразилии — должно позволить ее использование. Об этом сообщает Bloomberg.

Ученые определили эффективность вакцины от Sinovac, которую приобрела Украина

Ученые определили эффективность вакцины, которую купила Украина - фото из открытых источников

Как известно, в Бразилии сейчас проводят наиболее массовые исследования вакцины CoronaVac — в эксперименте принимают участие более 13 тысяч человек. Институт Бутантана, что проводит испытания препаратов, ранее сообщал, что эффективность вакцины — 78% в легких случаях заболевания COVID-19. В тяжелых случаях заболевания вакцина эффективна на все 100%. Однако, исследования специалистов поставили под сомнение наблюдатели испытания.

Национальное агентство Anvisa требует от Института Бутантана данные об испытаниях вакцины, в том числе о дозировке препарата. Только тогда бразильский регулятор будет принимать решение о разрешении на использование вакцины.

Согласно информации бразильского новостного портала UOL, в отчете Anvisa приходится эффективность вакцины в соответствии с требованиями ВОЗ.

Напомним, что Министерство здравоохранения заключило контракт о поставках вакцины производства компании Sinovac Biotech против COVID-19. Украина закупит 1 млн 913 доз препарата против коронавирусного заболевания.

Ранее "Комментарии" сообщали о том, что ожидается, что в следующем месяце Украина получит вакцину от коронавирусной инфекции и по словам главного санитарного врача Виктора Ляшко, вакцинация граждан будет проходить бесплатно. Но рассматриваться и вариант платной процедуры.




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Источник: https://www.bloomberg.com/news/articles/2021-01-12/china-vaccine-going-global-with-four-different-efficacy-rates
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