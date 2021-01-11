Будет ли платная вакцинация от COVID-19: в Минздраве сделали заявление

Ожидается, что в следующем месяце Украина получит вакцину от коронавирусной инфекции и по словам главного санитарного врача Виктора Ляшко, вакцинация граждан будет проходить бесплатно. Но будет рассматриваться и вариант платной процедуры.

будет ли платная вакцинация от COVID-19 (фото из открытых источников)

В Минздраве Украины заявили, что группа людей из пятого этапа (здоровые люди в возрасте 18-59 лет) смогут вакцинироваться вне очереди за личные средства. Но это может произойти не раньше второго полугодия 2021 года.

Виктор Ляшко отметил, что сейчас есть четкий план относительно того, как должна проходить бесплатная вакцинация украинцев, и, если объем препарата будет большим, тогда можно будет запустить и процедуру на платной основе. Но пока этот вопрос даже не рассматривается, ведь сейчас основной приоритет — вакцинация на бесплатной и добровольной основе.

Напомним, одна прививка от коронавирусной инфекции обойдется правительству Украины в 504 гривны. Речь идет о препарате компании Sinovac Biotech, который завоевал авторитет и доверие во многих странах мира. Украина уже подписала с этой компанией первый договор. Цены на лекарства от COVID-19 от других компаний в Минздраве пока не разглашают, ссылаясь на правила конфиденциальности. Впрочем, глава ведомства Максим Степанов отметил, что и их стоимость "не перепрыгнет" средней планки цен, установленных по всему миру.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что любой украинец, законно находящийся в Польше, может сделать прививку от коронавирусной инфекции, при чем абсолютно бесплатно. Первая поставка препарата прибыла в страну еще 25 декабря, и массовая вакцинация людей уже началась.

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