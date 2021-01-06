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Стала известна стоимость вакцины от коронавируса — МОЗ

Увеличивать стоимость коронавирусных препаратов специально для Украины не собираются

сегодня, 16:26
Автор:

Вечканова Елена

Министр здравоохранения Максим Степанов объявил первые цены на вакцину от коронавируса, которую приобретет Украины. Стоимость одной дозы сообщается на официальном Telegram-канале Минздрава.

Стала известна стоимость вакцины от коронавируса — МОЗ

За две дозы вакцины придется заплатить чуть больше тысячи гривен. Фото из открытых источников

Так, одна прививка от COVID-19 обойдется государству в более полтысячи гривен. Речь идет о ценах на китайскую вакцину, соглашение на поставку которой в Украине уже заключен.

"Первый договор Украина подписала с компанией "Синовак", которая завоевала авторитет во всем мире. Цена, по которой Украина покупает 1 дозу вакцины у этого производителя, составляет 504 гривны. Такая стоимость вакцин против COVID-19 этой компании — для подавляющего большинства стран, и является приемлемой", — отметил Максим Степанов.


Во время утреннего брифинга 6 января глава Минздрава также добавил, что в целом украинцы могут рассчитывать на 1 млн 913 тысяч доз вакцины "Синовак". Поставка первой партии — 700 тысяч доз — в Украину планируется через месяц после официальной регистрации медикамента на территории страны-производителя. Конкретных дат пока не называют.

Цены на коронавирусные лекарства от других компаний в Минздраве пока не разглашают, ссылаясь на правила конфиденциальности. Впрочем, Степанов отметил, что и их стоимость "не перепрыгнет" средней планки цен, установленных по всему миру.

Вакцинация от коронавируса — одна из самых горячих тем сегодняшнего дня. Сейчас общество активно обсуждает вероятность того, что некоторые украинские политики тайно сделали прививки от COVID-19 на территории государства, воспользовавшись незаконно ввезенными лекарствами. Правда, премьер-министр Денис Шмыгаль, которого также обвинили, активно отрицает подобное.

Также на сайте можно узнать, действительно ли возможна отмена январского локдауна в Украине.


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Источник: https://t.me/mozofficial
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