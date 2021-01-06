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Вероятность отмены локдауна в январе: появилась реакция МОЗ

Максим Степанов ответил на главный и интересующий всех вопрос о январском локдауне

сегодня, 15:50
Автор:

Мокрик Анастасия

С 8 января в Украине должен начаться жесткий локдаун. Однако в сети уже начала появляться информация о том, что карантин будет перенесен или же отменен вовсе. В ВОЗ отреагировали на эту ситуацию.

Вероятность отмены локдауна в январе: появилась реакция МОЗ

Степанов рассказал, начнется ли 8 января локдаун в Украине - фото из открытых источников

Во время сегодняшнего онлайн-брифинга Министр здравоохранения Украины Максим Степанов сообщил, что карантин начнется в срок – 8 января и продлится по 24 января, если не будет веских причин для его продления. Кроме того он отметил, что Министерство здравоохранения категорически против отмены карантина.

Ежедневно в Украине от коронавируса умирает около 200 человек. К тому же, по прогнозам, по окончании новогодних праздников число заболевших резко увеличится. В связи с этим Степанов считает, что переносить или же отменять карантин категорически нельзя. Кроме того, министр заявил, что о введении жесткого карантина вся страна была предупреждена, поэтому это не станет внезапностью ни для кого. К тому же, по его словам, бизнес в Украине уже готов перенести еще один локдаун. 

Напомним, что во время январского локдауна в Украине прекратят работу все образовательные учреждения, кроме детских садов. Также будут закрыты ТРЦ, кафе, рестораны, кинотеатры, фитнес-центры, бассейны, рынки с непродовольственными товарами и т.д. Работа общественного транспорта будет проходить в обычном режиме, так же как и магазинов с продовольственными товарами, аптек, сервисов по ремонту и техобслуживанию машин, почтовых отделений, банков и отелей.

Ранее сайт "Комментарии" сообщал читателям о том, что в Турции создали прибор для выявления COVID-19 за 10 секунд, а также о том, что ученые сделали важное заявление по поводу мутировавшего коронавируса.



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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=aInAcJtmejY&t=146s&ab_channel=%D0%9A%D0%B0%D0%B1%D0%9C%D1%96%D0%BD
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