Вероятность отмены локдауна в январе: появилась реакция МОЗ

С 8 января в Украине должен начаться жесткий локдаун. Однако в сети уже начала появляться информация о том, что карантин будет перенесен или же отменен вовсе. В ВОЗ отреагировали на эту ситуацию.

Степанов рассказал, начнется ли 8 января локдаун в Украине - фото из открытых источников

Во время сегодняшнего онлайн-брифинга Министр здравоохранения Украины Максим Степанов сообщил, что карантин начнется в срок – 8 января и продлится по 24 января, если не будет веских причин для его продления. Кроме того он отметил, что Министерство здравоохранения категорически против отмены карантина.

Ежедневно в Украине от коронавируса умирает около 200 человек. К тому же, по прогнозам, по окончании новогодних праздников число заболевших резко увеличится. В связи с этим Степанов считает, что переносить или же отменять карантин категорически нельзя. Кроме того, министр заявил, что о введении жесткого карантина вся страна была предупреждена, поэтому это не станет внезапностью ни для кого. К тому же, по его словам, бизнес в Украине уже готов перенести еще один локдаун.

Напомним, что во время январского локдауна в Украине прекратят работу все образовательные учреждения, кроме детских садов. Также будут закрыты ТРЦ, кафе, рестораны, кинотеатры, фитнес-центры, бассейны, рынки с непродовольственными товарами и т.д. Работа общественного транспорта будет проходить в обычном режиме, так же как и магазинов с продовольственными товарами, аптек, сервисов по ремонту и техобслуживанию машин, почтовых отделений, банков и отелей.

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