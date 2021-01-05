В Турции создали прибор для выявления COVID-19 за 10 секунд

Ученые со всего мира работают над новыми способами и методами, которые помогают быстро обнаружить коронавирус в организме и начать своевременное лечение. Турецким исследователям удалось создать прибор, с помощью которого COVID-19 можно выявить за 10 секунд.

создан прибор для выявления COVID-19 / фото: w3.bilkent.edu.tr

Эксперты из Национального исследовательского центра нанотехнологий Билькентского университета (UNAM) представили прибор Diagnovir, который помогает быстро диагностировать заболевание. Для этого берется образец слюны, смешивается со специальным раствором и помещается в прибор. Анализ проводится около 10 секунд, если в организме присутствует вирус, тогда оптическая система меняет цвет свечения. Ученые говорят, что эффективность их устройства составляет 99%. Они полагают, что разработанная система будет востребована как на внутреннем, так и на международном рынке.

Турецкие исследователи планируют начать массовое производство аппарата Diagnovir, а после заняться его усовершенствованием, чтобы устройство определяло не только наличие COVID-19 в организме, но и других вирусов.

Напомним, что два месяца назад в Великобритании был обнаружен новый штамм коронавирусной инфекции, который начал очень быстро распространяться по всему миру. Первые случаи уже зафиксированы в Японии, Германии, Нидерландах, США и других странах. В Украине, к слову, мутировавшей формы COVID-19 пока не зарегистрировано.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что профессор из Лондона Аксель Ганди в ходе исследования выяснил, что между коронавирусом и его новым штаммом существует огромная разница. Оказалось, что новая форма заболевания не только быстрее распространяться, но еще и намного заразнее.

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