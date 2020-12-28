Новый штамм коронавируса: в каких странах больше всего случаев

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Татьяна Веремеева
Испания – последняя страна, которая подтвердила случаи
нового штамма коронавируса, впервые обнаруженного в Великобритании. Согласно
исследованиям, проведенным немного раньше, этот штамм намного заразнее, что он
может усугубить пандемию.
Анализ на коронавирус. Фото: Сергей Мальгавко / ТАСС
Четыре человека в Мадриде, недавно прибывшие из
Великобритании, были заражены новой разновидностью коронавируса, сообщил в
субботу заместитель главы здравоохранения региона Антонио Сапатеро. Он заявил,
что пока нет необходимости в тревоге, сообщает Al Jazeera, добавив, что никто из
пациентов серьезно не болен.
По данным агентства Reuters, путешественник из
Великобритании в Швеции дал положительный результат на новый штамм.
Франция и Ливан также заявили в пятницу, что
путешественники из Лондона дали положительный результат на новый вариант.
Мутировавший вирус был обнаружен в Японии, которая
объявила в пятницу, что обнаружила пять случаев нового штамма, причем все они
были обнаружены у людей, недавно прибывших из Великобритании, что привело к
временному запрету въезда в страну иногородним иностранным путешественникам.
Министерство здравоохранения Ирландии заявило в пятницу,
что исследователи обнаружили доказательства этого варианта путем исследования
всего генома, и заявило в своем заявлении, что оно проведет больше испытаний,
чтобы установить его распространенность в стране.
Новый штамм также был обнаружен в Италии, Дании,
Германии, Нидерландах и Австралии.
Американские медики уверены, что штамм уже добрался и до
Штатов. На этой неделе исследователи округа Лос-Анджелес начали тестировать
образцы вируса, чтобы определить , циркулирует ли новый штамм на западном
побережье, сообщает Los Angeles Times.
Отметим, исследователи на этой неделе объявили о
результатах исследования, которое еще не было рассмотрено экспертами, которые
предполагают, что новый штамм примерно на 56% более заразен, чем предыдущие
формы коронавируса. Великобритания, которая развила более сильные возможности
для мониторинга генетических изменений в коронавирусе, чем другие страны, была
первой страной, обнаружившей эту вариацию, но вполне возможно, что она
циркулировала в других странах в течение некоторого времени и не была
обнаружена. Новый вариант, как полагают, является движущей силой всплеска
случаев и в результате этого десятки стран запретили въезд в Великобританию
путешественникам, приезжающим из Великобритании.
Ранее "Комментарии" писали, что новый
мутирующий вид коронавируса все больше распространяется по Европе. Так,
если после первых случаев заражения в Великобритании, новый штамм зафиксировали
в Германии. Теперь о разновидности, которая, по мнению ученых, критично
опаснее, чем предыдущая версия вируса, заявили в Испании.
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