Новый штамм коронавируса: в каких странах больше всего случаев

Испания – последняя страна, которая подтвердила случаи нового штамма коронавируса, впервые обнаруженного в Великобритании. Согласно исследованиям, проведенным немного раньше, этот штамм намного заразнее, что он может усугубить пандемию.



Анализ на коронавирус. Фото: Сергей Мальгавко / ТАСС

Четыре человека в Мадриде, недавно прибывшие из Великобритании, были заражены новой разновидностью коронавируса, сообщил в субботу заместитель главы здравоохранения региона Антонио Сапатеро. Он заявил, что пока нет необходимости в тревоге, сообщает Al Jazeera, добавив, что никто из пациентов серьезно не болен.

По данным агентства Reuters, путешественник из Великобритании в Швеции дал положительный результат на новый штамм.

Франция и Ливан также заявили в пятницу, что путешественники из Лондона дали положительный результат на новый вариант.

Мутировавший вирус был обнаружен в Японии, которая объявила в пятницу, что обнаружила пять случаев нового штамма, причем все они были обнаружены у людей, недавно прибывших из Великобритании, что привело к временному запрету въезда в страну иногородним иностранным путешественникам.

Министерство здравоохранения Ирландии заявило в пятницу, что исследователи обнаружили доказательства этого варианта путем исследования всего генома, и заявило в своем заявлении, что оно проведет больше испытаний, чтобы установить его распространенность в стране.

Новый штамм также был обнаружен в Италии, Дании, Германии, Нидерландах и Австралии.

Американские медики уверены, что штамм уже добрался и до Штатов. На этой неделе исследователи округа Лос-Анджелес начали тестировать образцы вируса, чтобы определить , циркулирует ли новый штамм на западном побережье, сообщает Los Angeles Times.

Отметим, исследователи на этой неделе объявили о результатах исследования, которое еще не было рассмотрено экспертами, которые предполагают, что новый штамм примерно на 56% более заразен, чем предыдущие формы коронавируса. Великобритания, которая развила более сильные возможности для мониторинга генетических изменений в коронавирусе, чем другие страны, была первой страной, обнаружившей эту вариацию, но вполне возможно, что она циркулировала в других странах в течение некоторого времени и не была обнаружена. Новый вариант, как полагают, является движущей силой всплеска случаев и в результате этого десятки стран запретили въезд в Великобританию путешественникам, приезжающим из Великобритании.

Ранее "Комментарии" писали, что новый мутирующий вид коронавируса все больше распространяется по Европе. Так, если после первых случаев заражения в Великобритании, новый штамм зафиксировали в Германии. Теперь о разновидности, которая, по мнению ученых, критично опаснее, чем предыдущая версия вируса, заявили в Испании.

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