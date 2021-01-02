«Существует огромная разница»: ученые сделали важное заявление по поводу мутировавшего коронавируса

Язык
Coinspot 02.01.2021
BTC/USD
29736.06
ETH/USD
730.18
LTC/USD
125.23
НБУ 02.01.2021
USD/UAH
28.50
EUR/UAH
34.97
RUB/UAH
0.40
Рубрики
МЕНЮ
Светлана Шкурупий
В сентябре 2020 года в Британии был обнаружен новый штамм коронавирусной инфекции, который быстро начал распространяться в другие страны. Профессор из Лондона Аксель Ганди заявил, что между этими типами вирусов есть огромная разница и подтвердил, что мутировавшая форма намного заразнее.
новый штамм коронавируса (фото из открытых источников)
Исследование, проведенное британскими экспертами, показало, что передача новой формы коронавирусной инфекции выросла в Великобритании в три раза, учитывая показатели за ноябрь, тогда как предыдущая версия пошла на спад.
Ученые выявили, что новый штамм вируса увеличивает число R — показатель контагиозности (заразности) на 0,4-0,7 единицы. Если R превышает единицу, это означает, что вирус распространяется, а количество инфицированных растет. Если же R меньше 1, количество зараженных постепенно уменьшается. Ученые подсчитали, что в Британии число R составляет примерно 1,1-1,3.
Стоит отметить, что мутировавшая форма коронавируса распространяется намного быстрее и одинаково поражает все возрастные группы, а не только людей в возрасте 20 людей, как было объявлено ранее.
Напомним, что первые случаи заражения новым штаммом коронавирусной инфекции уже зафиксировали в США, Индии, Японии, Италии, Дании, Германии, Нидерландах и Австралии, в Украине пока таких случаев не зарегистрировано.
Ранее издание "Комментарии" сообщало, что Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) в связи с распространением мутировавшего коронавируса, просит страны усилить карантинные меры, чтобы предотвратить рост заболеваемости.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!
Обусуждения
Новости партнеров
Новости