«Существует огромная разница»: ученые сделали важное заявление по поводу мутировавшего коронавируса

В сентябре 2020 года в Британии был обнаружен новый штамм коронавирусной инфекции, который быстро начал распространяться в другие страны. Профессор из Лондона Аксель Ганди заявил, что между этими типами вирусов есть огромная разница и подтвердил, что мутировавшая форма намного заразнее.

новый штамм коронавируса (фото из открытых источников)

"Существует огромная разница в том, насколько легко распространяется вариант вируса. Это серьезная смена вируса с момента начала эпидемии", — отметил ученый.

Исследование, проведенное британскими экспертами, показало, что передача новой формы коронавирусной инфекции выросла в Великобритании в три раза, учитывая показатели за ноябрь, тогда как предыдущая версия пошла на спад.

Ученые выявили, что новый штамм вируса увеличивает число R — показатель контагиозности (заразности) на 0,4-0,7 единицы. Если R превышает единицу, это означает, что вирус распространяется, а количество инфицированных растет. Если же R меньше 1, количество зараженных постепенно уменьшается. Ученые подсчитали, что в Британии число R составляет примерно 1,1-1,3.

Стоит отметить, что мутировавшая форма коронавируса распространяется намного быстрее и одинаково поражает все возрастные группы, а не только людей в возрасте 20 людей, как было объявлено ранее.

Напомним, что первые случаи заражения новым штаммом коронавирусной инфекции уже зафиксировали в США, Индии, Японии, Италии, Дании, Германии, Нидерландах и Австралии, в Украине пока таких случаев не зарегистрировано.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) в связи с распространением мутировавшего коронавируса, просит страны усилить карантинные меры, чтобы предотвратить рост заболеваемости.

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