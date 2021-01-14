Голубовская назвала препарат, который спасает жизни украинцев от коронавируса

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Любовь Блажко
Ведущий инфекционист Украины, профессор Ольга Голубовская на своей странице в социальных сетях рассказала, какие препараты являются эффективными в борьбе с COVID-19. Было проведено новое научное исследование, которое продемонстрировало высокую эффективность таких препаратов, как тоцилизумаб и сарилумаб.
Лечение коронавируса. Фото: unsplash
Голубовская сообщила, что тоцилизумаб подходит для лечения тяжелых случаев коронавирусной инфекции, однако его хотели убрать из протокола лечения.
В процессе научного исследования было детально изучено 3,9 тысяч больных из 15 стран. Результаты показали, что данные препараты помогают каждому 12-му больному. А потенциальный риск смерти уменьшается на 24 процента, передает The Guardian.
Также Голубовская добавила, что намерена перенести дискуссию по поводу протокола лечения в профессиональную плоскость.
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