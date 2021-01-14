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Главная Новости Общество медицина Голубовская назвала препарат, который спасает жизни украинцев от коронавируса
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Голубовская назвала препарат, который спасает жизни украинцев от коронавируса

Эти препараты обычно применяют в лечении ревматоидного артрита

сегодня, 20:04
Автор:

Любовь Блажко

Ведущий инфекционист Украины, профессор Ольга Голубовская на своей странице в социальных сетях рассказала, какие препараты являются эффективными в борьбе с COVID-19. Было проведено новое научное исследование, которое продемонстрировало высокую эффективность таких препаратов, как тоцилизумаб и сарилумаб. 

Голубовская назвала препарат, который спасает жизни украинцев от коронавируса

Лечение коронавируса. Фото: unsplash

Голубовская сообщила, что тоцилизумаб подходит для лечения тяжелых случаев коронавирусной инфекции, однако его хотели убрать из протокола лечения.

В процессе научного исследования было детально изучено 3,9 тысяч больных из 15 стран. Результаты показали, что данные препараты помогают каждому 12-му больному. А потенциальный риск смерти уменьшается на 24 процента, передает The Guardian.

"Хочу сказать некоторым нашим коллегам – если вы не понимаете, когда и кому назначать этот препарат, это ваши проблемы, а не смертельно больных пациентов. Учитесь, если дано, мы для этого все делаем, а если не дано, уходите из медицины или выбирайте себе профессию, не связанную с терапией. Об обсуждении протоколов в непрофессиональной среде, по "ссылочкам" активистами или чиновниками я вообще молчу, этот дурдом может быть только у нас. Неужели с самого начала не было понятно, что "ссылочки" появятся позже, а больных надо лечить сейчас? И теперь представьте себе, что было бы без нашего постоянно критикуемого всякими филологами и далекими от проблемы людьми протокола..." – написала инфекционист. 

Также Голубовская добавила, что намерена перенести дискуссию по поводу протокола лечения в профессиональную плоскость.

Также мы писали, Голубовская дала прогноз по коронавирусу. Ведущий украинский инфекционист Ольга Голубовская  объяснила, как менялся COVID-19, начиная еще с самого первого случая – с марта 2020 года. Этой информацией она поделилась на своей странице в социальных сетях. 


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Источник: https://www.facebook.com/ogolubovska/posts/1757975021029411
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